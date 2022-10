Tiger Shroff prêt à faire ses débuts à Hollywood ? Voici ce que nous savons

Tiger Shroff est l’un des acteurs les plus titrés de la nouvelle génération. Il est connu comme une star de l’action et l’action dans ses films est toujours quelque chose que nous voyons dans les films hollywoodiens. Il y a quelques jours, lors d’une interaction, Tiger avait également révélé qu’il avait auditionné pour Spider-Man et qu’il était sur le point d’obtenir le rôle. Mais, il semble que les fans de Tiger, qui attendent de le voir dans un projet hollywoodien, leur attente touchera bientôt à sa fin.

Selon un rapport du Free Press Journal, Tiger est en pourparlers pour un projet international. Une source a déclaré au portail : “Il y a certainement de solides discussions en cours où nous verrons Tiger dans un projet international.”

Tiger a sûrement la beauté, le corps incroyable et bien sûr les compétences d’action qui le rendent parfait pour un film hollywoodien. Alors, espérons que nous entendrons bientôt l’annonce.

Pendant ce temps, Tiger a des films comme Ganapath, Bade Miyan Chote Miyan et Screw Dheela alignés. Ganapath, qui met également en vedette Kriti Sanon dans le rôle principal, devrait sortir à Noël cette année. Cependant, il y a des rapports selon lesquels le film pourrait être reporté.

Bade Miya Chote Miyan met également en vedette Akshay Kumar dans le rôle principal. Il sera réalisé par Ali Abbas Zafar et sortira sur les grands écrans à Noël l’année prochaine. Lorsque le film a été annoncé, il a été dit qu’il s’agissait d’un remake de Bade Miyan Chote Miyan qui mettait en vedette Govinda et Amitabh Bachchan dans les rôles principaux. Mais, récemment, Ali a précisé que son film n’avait rien à voir avec l’ancien film.

En parlant de Screw Dheela, le film, qui sera réalisé par Shashank Khaitan, sortira sur les parquets l’année prochaine.