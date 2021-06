Tiger Shroff présente une mâchoire ciselée dans le dernier post Instagram | Nouvelles des gens

Le beau mec de Bollywood, Tiger Shroff, a offert mardi aux fans une superbe photo en gros plan montrant sa mâchoire ciselée et ses biceps musclés.

L’acteur de « Baaghi » s’est rendu sur Instagram et a publié la photo sur laquelle il s’est fixé des objectifs de fitness.

La photo montre la star de ‘Heropanti’ regardant la caméra alors qu’il arborait un visage impassible tout en affichant son teint impeccable. Les biceps de l’acteur sont exposés alors qu’il portait un gilet gris.

Taquinant ses fans pour qu’ils jouent « #AskME », l’acteur a sous-titré le message avec une question. La fonctionnalité sur Instagram permet à un utilisateur de publier des questions à l’aide d’un autocollant sur l’histoire, et l’autocollant se remplit automatiquement avec la phrase « Posez-moi » une question. Une fois l’autocollant Questions affiché, les abonnés peuvent répondre.

Il a demandé : « Demandez-moi bientôt ? »

Les célébrités, dont Vaani Kapoor et plus de 2,4 lakh fans, ont aimé la publication dans les 29 minutes suivant sa publication. Des dizaines d’adeptes ont sonné dans la section des commentaires alors qu’ils laissaient des émoticônes de cœur rouge et de feu émerveillés par le physique de l’acteur.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, la star de 31 ans a récemment terminé le premier programme de tournage de la suite de son premier film de 2014, ‘Heropanti’.

‘Heropanti 2’ devrait sortir le 3 décembre de cette année. Outre Tiger, la suite mettra également en vedette Tara Sutaria dans le rôle principal. Le film est réalisé par Ahmed Khan, qui a également réalisé la dernière sortie de Tiger, ‘Baaghi 3’. La musique du film sera composée par AR Rahman, avec les paroles écrites par Mehboob.

En dehors de cela, Tiger a également une gamme intéressante de films – « Baaghi 4 », « Ganpath » avec Kriti Sanon en préparation.