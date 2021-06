Tiger Shroff partage une adorable vidéo pour souhaiter son anniversaire au beau Disha Patani, Ayesha Shroff lui souhaite également

Disha Patani fête aujourd’hui son 29e anniversaire. Les voeux de l’actrice glamour ont afflué de la part de ses fans et des célébrités de B-Town, mais les plus remarquables sont ceux de la famille Shroff. Le petit ami de Disha, Tiger Shroff, s’est rendu sur son Instagram et lui a souhaité de la manière la plus mignonne possible.

Tiger a partagé une vidéo dans laquelle Disha et lui peuvent être vus en train de faire une vague avec leurs mains, puis les deux se lancent dans une danse salsa. L’actrice de ‘Malang’ a l’air super chic dans un haut en dentelle blanche et un jean baggy déchiré de couleur bleue.

Se référant au prochain film de Disha, « Ek Villain Returns », Tiger a écrit dans la légende « Happy bday méchant @dishapatani », avec un emoji de cœur et un emoji de célébration.

Peu de temps après la publication de la vidéo, Disha a répondu avec des emojis sortis de la langue. Sa sœur, Khushboo Patani a également commenté : « Hahahahaha le flux. » Le mari de Sonam Kapoor, Anand Ahuja a également écrit : « Cuuuuuuute ! Bonne fête

La mère de Tiger, Ayesha Shroff, a également partagé quelques photos pour souhaiter Disha. Sur la première photo, Disha pose avec un veau et sur la deuxième photo, Ayesha et Disha rayonnent pour la caméra. Donnant un aperçu de la proximité des deux, Ayesha a écrit dans la légende: « Joyeux anniversaire deeeeeshu !! Tout le monde voit le glamour de toi mais j’aime le plus ce côté !! @dishapatani.

Plus tard dans la journée, Tiger et Disha ont tous deux partagé des photos sur leur histoire Instagram qui contenait également Krisha. Les photos montraient clairement que Disha a fêté son anniversaire avec la famille Shroff.

Disha Patani a fait ses débuts à Bollywood en 2016 avec « MS Dhoni : The Untold Story » avec Sushant Singh Rajput. Elle était la dernière dans ‘Radhe: Your most Wanted Bhai’ face à Salman Khan. L’acteur sera ensuite vu dans ‘Ek Villain Returns’ et ‘KTina’.