Tiger Shroff nie avoir collaboré avec Sanjay Dutt dans Master Blaster de Firoz Nadiadwala et supprime son tweet plus tard

Tiger Shroff a nié avoir collaboré avec Sanjay Dutt dans la comédie d’action Master Blaster dans un tweet et a ensuite supprimé ses éclaircissements sur le projet.

Vendredi, le producteur Firoz Nadiadwala a annoncé une comédie d’action Master Blaster avec Tiger Shroff et Sanjay Dutt. L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a également partagé un article sur l’annonce officielle, affirmant que le film était en phase de pré-production et que le film serait largement tourné à Hong Kong, Macao et en Chine continentale, avec une équipe technique et une action de Los Angeles. et la Chine.

Cependant, quelques heures après l’annonce officielle, Tiger Shroff affirmait que sa collaboration avec Sanjay Dutt n’était qu’une rumeur. Sur X (anciennement Twitter), il a écrit : « J’ai entendu des rumeurs et vu des tweets et des messages me montrant enchaîné dans un film… Ce sera pour moi un honneur de travailler un jour bientôt avec des piliers aussi importants de notre industrie, mais à partir de maintenant, les nouvelles ne sont pas vraies. » Cependant, quelques instants après avoir publié la clarification, Tiger a supprimé le tweet. Même Taran Adarsh ​​a supprimé le message sur X.

Voici les tweets supprimés de Tiger et Taran

Côté travail, Sanjay Dutt attend actuellement la sortie de son prochain film Leo qui met également en vedette Vijay alias Thalapathy Vijay. Dirigé par Lokesh Kanagaraj, le film mettra en vedette Sanjay Dutt dans le rôle de l’antagoniste et mettra également en vedette Arjun Sarja, Trisha et d’autres dans des rôles clés. Le film devrait sortir en salles le 19 octobre.

Tiger Shroff, quant à lui, attend actuellement la sortie de son prochain film avec Kriti Sanon et Amitabh Bachchan intitulé Ganapath : A Hero Is Born. Réalisé par Vikas Bahl, le film devrait sortir en salles le 20 octobre.

Le producteur Firoz Nadiadwala ramènera également Welcome 3, Welcome To The Jungle. L’annonce officielle promotionnelle a été publiée à l’occasion du 56e anniversaire d’Akshay Kumar. La comédie attendue met en vedette un ensemble comprenant Akshay, Suniel Shetty, Paresh Rawal, Johnny Lever, Rajpal Yadav, Krushna Abhishek, Mika, Diler Mehandi, avec Raveena Tandon, Disha Patani et Jacqueline Fernandez. Le film est prévu pour le 20 décembre 2024. Firoz produit également Hera Pheri 3 et Awara Paagal Deewana 2.