Tiger Shroff-Krishna partage d’adorables photos à l’occasion de l’anniversaire de maman Ayesha Shroff, Disha Patani l’appelle « la plus belle »

La mère de Tiger Shroff, la magnifique Ayesha Shroff fête son 61e anniversaire et son anniversaire de mariage avec l’acteur principal Jackie Shroff aujourd’hui (5 juin). Pour souhaiter sa belle maman, Tiger a posté une photo de lui et Ayesha sur son histoire Instagram et dans la légende a écrit : « Joyeux anniversaire maaamaaa. Je t’aime tellement @ayeshashroff. «

Tiger a également partagé une photo de Jackie et Ayesha pour leur souhaiter leur anniversaire. « @apnabhidu @ayeshashroff Joyeux anniversaire maman papa. Tellement chanceux de vous avoir », Tiger a légendé son histoire Instagram avec des cœurs.

La sœur de Tiger, Krishna Shroff, a également partagé une adorable photo de sa famille sur son histoire Instagram. « Tout mon cœur », Krishna a légendé la photo avec un cœur et a tagué son frère, Ayesha et Jackie dans l’histoire.

Krishna a également posté une vidéo avec Ayesha sur son histoire avec la chanson « Best Friend » de Saweetie. Dans la vidéo, on peut voir la mère-fille posant pour la caméra, puis Krishna donne un bisou à Ayesha sur le front. Elle a sous-titré l’histoire avec un tas d’emojis.

Selon la rumeur, la petite amie de Tiger Shroff, Disha Patani, a également partagé une photo souhaitant à Ayesha le jour de son anniversaire. Tout en partageant une photo d’elle et Ayesha en train de prendre un repas ensemble, Disha a écrit: « Bonne fête à la plus belle @ayeshashroff. »

Jackie Shroff et Ayesha Shroff sont mariées depuis 34 ans maintenant. Ancienne mannequin et actrice, Ayesha a joué dans un film de 1984 intitulé « Teri Bahoon Mein » aux côtés de Mohnish Bahl. Elle a commencé sa société de médias avec son mari Jackie Shroff nommé, Jackie Shroff Entertainment Limited. Elle a produit plusieurs films sous la maison de production, à savoir « Bombil and Beatrice », « Boom », « Sandhya », « Grahan » et « Jis Desh Mein Ganga Rehta Hain ».