Tiger Shroff exhibe un corps ciselé alors qu’il se prépare pour ‘Heropanti 2’, voir la vidéo virale

Tiger Shroff est connu pour exceller dans les séquences d’action et son dévouement envers sa forme physique est louable. Et après des performances exceptionnelles dans des films comme « Baaghi » et ses suites, « Étudiant de l’année 2 » et « Guerre », Tiger est prêt à donner un coup de poing dans son prochain film « Heropanti 2 ». le même.

Dans le clip que Tiger a partagé sur Instagram, la star de l’action peut être vue en train de s’entraîner sur les plateaux de « Heropanti 2 ». Tiger est vu exhibant son corps ciselé dans la vidéo qui donne un aperçu de sa séance d’entraînement pour le prochain film. Dans la légende, il a écrit : « Préparer l’action après un certain temps#heropanti2 @rajendradhole

Selon les rapports, Tiger avait commencé à tourner pour « Heropanti 2 » vers le 30 juin et sera sur les plateaux pendant un certain temps.

Plus tôt cette année, à l’occasion de son 31e anniversaire, Tiger a offert à ses fans une nouvelle affiche de son prochain film « Heropanti 2 ». En plus de la nouvelle affiche du film, Tiger a également annoncé la date de sortie du film. « Mon premier amour est de retour, de l’action, des sensations fortes, comme jamais auparavant ! Célébrons celui-ci ensemble le 3 décembre au cinéma. #SajidNadiadwala’s #Heropanti2 », Tiger Shroff a partagé la date de sortie du film dans un post Instagram.

Le chorégraphe-réalisateur Ahmed Khan dirigera le film. Il a déjà réalisé Tiger Shroff dans des films comme « Baaghi 2 » et « Baaghi 3 ». Heropanti, sorti en 2014, a marqué les débuts à Bollywood de Tiger et Kriti Sanon. Sajid Nadiadwala, qui a produit le film, produira également la suite.

Outre « Heropanti 2 », Tiger sera ensuite vu dans certaines franchises à haute action, à savoir « Ganapath » et « Baaghi 4 ».