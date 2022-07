Tiger Shroff et Disha Patani se sont-ils séparés après six ans de relation ? La star de WAR “n’est pas affectée” par la scission ?

Oh non! Selon les rapports, Tiger Shroff et Disha Patani se sont séparés. Le couple qui était officieusement ensemble depuis près de six ans ne se fréquente plus depuis environ six mois. La raison de la scission est inconnue. Bien que ce soit un secret de polichinelle que Tiger Shroff et Disha Patani sortaient ensemble, aucun d’eux ne l’a reconnu. Ils ont toujours soutenu qu’ils étaient de bons amis. Il semble que l’amitié soit intacte et que les deux soient en termes cordiaux. Les fans ont adoré la chimie entre les deux depuis l’époque de la chanson Befikra. En fait, les gens avaient hâte de les voir ensemble à Bastian où ils faisaient leurs dîners du dimanche.

Un ami qui prétend être un ami proche de Tiger Shroff a déclaré à Hindustan Times : “Tiger et Disha ne sont plus ensemble. On ne sait pas ce qui s’est passé entre eux, mais ils sont tous les deux célibataires en ce moment.” La personne a également déclaré que Tiger Shroff s’en occupait plutôt froidement. Il semble que des amis de la star aient appris il y a quelques semaines que Disha Patani et lui ne sont plus ensemble. Il semble qu’il n’en ait pas discuté avec ses copains. Tiger Shroff est concentré sur le travail et n’est pas très affecté par la scission, selon l’ami.

Disha Patani sera vue dans Ek Villain 2 qui sort le 29 juillet. Dans le film, elle est jumelée avec John Abraham. Arjun Kapoor et Tara Sutaria font également partie du projet, qui fait le buzz. Disha Patani a crédité Tiger Shroff pour avoir enseigné sa discipline dans une récente interview avec Siddharth Kannan. Il a des films comme Bade Miyan Chote Miyan, Screw Dheela et Ganapath dans le pipeline. Voyons s’ils clarifient les rumeurs ou non.