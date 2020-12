L’acteur de Bollywood et passionné de fitness Tiger Shroff est un fan d’Allu Arjun et a partagé qu’il souhaitait pouvoir bouger comme la star de Telugu. Tiger a eu une session de chat avec des fans sur Instagram, où un utilisateur lui a posé des questions sur Allu Arjun. « Allu Arjun (est) mon héros préféré de Tollywood. J’aimerais pouvoir bouger comme lui », a écrit Tiger.

Parlant de son meilleur moment de quarantaine, il a écrit: « A part le temps passé avec ma famille… j’ai essayé quelque chose de nouveau… grâce à @iamavitesh et @gauravxwadhwa. » Un fan a interrogé Tiger sur son premier béguin, l’acteur a répondu: « Mon professeur d’histoire ». Quelle est votre dépendance? «À part ma famille et ma vie, j’aime mon travail et j’aime m’entraîner», a-t-il déclaré.

Parlant de son travail à venir, Tiger sera ensuite vu dans « Ganapath », dans un avatar dur et robuste. Le film d’action se déroule dans une ère dystopique post-pandémique. Le tournage du projet débutera en 2021. Le film est prévu comme le premier film d’une franchise.

Il sera également vu dans le deuxième volet de Heropanti.