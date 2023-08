Tiger Shroff est prêt à rugir au box-office avec des films consécutifs dans tous les genres

Tiger Shroff est sans aucun doute la plus jeune superstar de l’action indienne et continue de faire la une des journaux pour plusieurs raisons. La superstar, qui a établi des références dans l’industrie avec ses actions et ses compétences, est en train de lancer des projets consécutifs massifs et à grande échelle dans son minou, et Tiger est prêt à transmettre sa présence à l’écran imposante dans des personnages de divers genres. À l’heure actuelle, Tiger Shroff travaille sur un certain nombre de projets et tournera pour plusieurs projets soutenus par les meilleures maisons de production et dirigés par certains des cinéastes les plus en vue.

Ganapath : Partie 1

En parlant de son futur line-up, Tiger Shroff a une grosse sortie cette année avec Ganapath Part One de Pooja Entertainment. Le film, soutenu par Pooja Entertainment, serait un film d’action futuriste où Tiger sera vu dans un avatar jamais vu auparavant faisant des actions mortelles. Le film est dirigé par Vikas Bahl, et il associe également Tiger à Kriti Sanon et sortira en octobre de cette année.

Bade Miyan Chote Miyan

Après la sortie de Ganapath, Tiger Shroff retrouvera Pooja Entertainment pour l’acteur à budget massif Bade Miyan Chote Miyan, dirigé par le cinéaste Ali Abbas Zafar, présente Tiger Shroff comme l’acteur principal et co-stars Akshay Kumar. Le film sortira dans toute l’Inde pendant l’Aïd l’année prochaine.

Rambo

Outre ce projet, Tiger a également longuement discuté avec Siddharth Anand d’un film d’aventure et d’action, Rambo, et Siddharth prévoit de lancer le film avec Tiger Shroff l’année prochaine.

Baghi 4

Après l’achèvement des projets susmentionnés, Tiger sera vu dans le quatrième volet de sa franchise à succès, Baaghi 4. Le film, financé par Sajid Nadiadwala sous Nadiadwala Grandson Entertainment, serait l’un des films les plus coûteux de la carrière de Tiger et sera sur les normes internationales. Le réalisateur du film n’a pas encore été annoncé, mais le film devrait sortir plus tard l’année prochaine.

La filmographie de Tiger Shroff et son association avec les principales maisons de production et réalisateurs indiens montrent sa demande dans l’industrie et aussi qu’il est le premier choix de tous les cinéastes. Avec la programmation massive et prometteuse, ce sera une justice complète à la célébrité de Tiger Shroff et garantit également que la superstar va régner sur la décennie.