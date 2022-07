Tiger Shroff donne un coup de poing dans l’action-entertainer de Shashank Khaitan

La star d’action de Bollywood, Tiger Shroff, a profité de son compte Instagram pour annoncer son prochain projet qui sera financé par Dharma Productions du cinéaste-producteur Karan Johar avec Mentor Disciple Films de Shashank Khaitan. Dans son annonce, Tiger a révélé qu’il était sur le point de faire la une du prochain artiste d’action du cinéaste Shashank Khaitan intitulé Screw Dheela.

Outre Tiger Shroff, Karan Johar a également partagé l’annonce du film sur Twitter avec un teaser de 3 minutes.

“Arrivant avec une solide dose de divertissement, super excité de présenter Tiger Shroff dans #ScrewDheela, réalisé par Shashank Khaitan dans un tout nouveau monde d’action!” a tweeté le producteur.

Ce sera le premier projet de Shroff avec Khaitan, connu pour des films tels que Humpty Sharma Ki Dulhania, Badrinath Ki Dulhania et Dhadak. L’acteur, qui a déjà joué dans Dharma’s Student of the Year 2, a déclaré que le film arriverait bientôt.

“Je vous propose un artiste bourré d’action – réalisé par Shashank Khaitan et mettant en vedette votre serviteur ! Bientôt disponible”, a écrit Tiger Shroff dans un tweet.

Tiger Shroff a été vu pour la dernière fois dans Heropanti 2 et jouera ensuite dans Ganapath face à Kriti Sanon, qui devrait sortir plus tard cette année.