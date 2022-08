Tiger Shroff dit de réduire les frais de 50% après la débâcle d’Heropanti 2 [Read Report]

Comme de nombreuses stars, Tiger Shroff a également subi un revers de carrière dans la pandémie. Son dernier film, Heropanti 2 a été un désastre complet. Le film a été rejeté par les critiques et les masses. Tiger Shroff avait augmenté ses frais avant la pandémie après le succès de WAR et d’autres films. Selon Bollywood Hungama, il a signé Ganapath facturant Rs 35 crores et Bade Miyan Chote Miyan pour un énorme Rs 45 crores. Son film avec Karan Johar Screw Dheela avait également Rs 35 crores comme honoraires. Eh bien, c’est certainement un montant élevé, mais Tiger Shroff était alors considéré comme une star bancable avec des fans aimant ses scènes d’action et ses talents de danseur.

Bollywood Hungama a rapporté que les producteurs ont demandé à Tiger Shroff de réduire ses frais de 50% et de facturer entre 17 et 20 crores de roupies par film. Comme nous le savons, Bollywood fait face à une récession. De plus, il y a la tendance #BoycottBollywood sur les réseaux sociaux, qui nuit négativement aux films. Le portail a rapporté que les producteurs estimaient qu’il était insensé de payer des frais aussi élevés à Tiger Shroff. Il semble qu’il ait compris et décidé de réduire ses honoraires à Rs 25 crores. Une source commerciale a déclaré à Bollywood Hungama que même Akshay Kumar et Ali Abbas Zafar ont réduit leurs frais. Tiger Shroff soutient les producteurs Jackky et Vashu Bhagnani pour le film. La source commerciale aurait déclaré: “Le processus de signature des films s’est ralenti car la plupart des producteurs ne sont pas en phase avec le montant qu’il demande.”

La source a déclaré que d’autres fabricants négociaient également des frais avec Tiger Shroff. Il facture normalement Rs 17 à 22 crores. Il a dit qu’il n’avait besoin que d’un coup pour rebondir dans l’industrie. Il aurait déclaré: “Un coup et Tiger rugira à nouveau. Ce n’est qu’une question de temps avant que l’industrie ne réalise que” Tiger Zinda Hai “.” Il a dit que les choses reviendraient à la normale lorsque les films commenceraient à fonctionner. Tout le monde à Bollywood est confronté à une récession et à une période creuse.