Tiger Shroff dépose l’affiche animée du nouveau single ‘Vande Mataram’, une chanson qui sortira le 10 août

Quelques jours avant le jour de l’indépendance, Tiger Shroff a dévoilé l’affiche animée de son nouveau single, un hymne patriotique, « Vande Mataram », réalisé par Remo D’Souza.

Exprimé par Tiger Shroff, il s’agit de la toute première chanson du chanteur-acteur en hindi après avoir remporté le succès avec deux chansons en anglais, « Casanova » et « Unbelievable ». La chanson sortira le 10 août.

Partageant son enthousiasme à l’occasion de la sortie de l’affiche animée, Tiger Shroff a écrit dans sa légende Instagram : « C’est la première fois que j’essaie de chanter une chanson comme celle-ci, si excité et nerveux à la fois de partager avec vous tous mes prochains single #VandeMataram. Ce n’est pas seulement une chanson mais une émotion qui célèbre l’Inde indépendante. Extrêmement reconnaissant de partager une chanson spéciale, un hommage à notre Inde, notre maison. Sortie le 10 août. »

L’affiche animée insuffle instantanément un sentiment patriotique et la chanson est prête à en faire plus. Réalisé par Remo D’Souza, sa vision rendra la chanson euphonique encore plus spéciale.

Pour les non avertis, Jjust Music de Jackky Bhagnani a offert au public de splendides friandises mélodieuses avec des chansons comme « Prada » avec Alia Bhatt, « Jaaye Be » d’Ammy Virk, la chanson édifiante, « Muskurayega India » et « Jugni 2.0 » pour ne citer qu’elles. quelques.

Chanté par Tiger Shroff, « Vande Mataram » est réalisé par Remo D’Souza, composé par Vishal Mishra, paroles de Kaushal Kishore et chorégraphié par Ankan Sen, Jueli Vaidya et Rahul Shetty.