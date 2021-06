Tiger Shroff a demandé de révéler le secret de sa mâchoire parfaite, donne une réponse épique | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Tiger Shroff a récemment organisé une session Ask Me Anything (AMA) avec ses fans sur Instagram et était de son humeur la plus joyeuse tout en répondant aux nombreuses questions qu’il a reçues.

L’utilisateur a demandé à Tiger: « Vous voulez une mâchoire comme si vous donniez des conseils », ce à quoi l’acteur a répondu: « Chingum kha bhai ».

De nombreux utilisateurs étaient également intéressés à savoir comment l’acteur ‘Baaghi’ était à l’école. « Votre pourcentage en classe 12 », a demandé un fan auquel Tiger a répondu, « puch mat. » « Aap 10th me passe ho ya fail », a demandé un autre. « Marr marr k pass hua bhai », a répondu franchement l’acteur. « Le sujet préféré d’Aapka, étudiez-moi, Konsa hai », était une autre question à laquelle Tiger a répondu avec humour : « PT ».

Tiger a également appelé l’acteur « Hrithik Roshan » son « idole » et le combattre à l’écran dans War était sa scène d’action préférée dans un film.

Côté travail, Tiger a sa cagnotte remplie de projets passionnants. Les 31 ans seront vus dans Heropanti 2, Ganpath, Baaghi 4 et Rambo.