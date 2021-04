Tiger Roll, vainqueur du Dual Randox Grand National, pourrait faire une apparition surprise à la finale de saut de bet365 à Sandown le dernier jour de la saison dans le bet365 Oaksey Chase.

Le joueur de 11 ans formé par Denise Foster figure parmi les sept entrées reçues pour le concours prolongé de 2m6f Grade Two, qui a également attiré Frodon, vainqueur de Ladbrokes King George VI Chase, et le héros de Peterborough Chase, Mister Fisher, de la cour de Nicky Henderson.

Tiger Roll a remporté un cinquième succès au Festival de Cheltenham en remportant la Glenfarclas Chase sur le parcours de cross-country pour la troisième fois le mois dernier, mais le hongre appartenant au Gigginstown House Stud a terminé quatrième bien tenu sur les clôtures réglementaires à son retour dans son dernier départ dans le Betway Bowl à Aintree.

Lisa O’Neill, représentante stable chez Cullentra House, a déclaré: «Tiger Roll est toujours en mouvement et le Gigginstown House Stud garde toutes les options ouvertes avant de le laisser sortir sur l’herbe, mais rien n’est encore gravé dans la pierre.

« Il est possible que Denise (Foster) ait aussi quelque chose pour lui à Punchestown, mais rien n’a été décidé. Il semblait juste être très dépassé à la mi-course à Aintree mais il est resté à la fin. Il est venu de retour d’Aintree sain et sauf et c’est la principale priorité.

« Il retrouve encore beaucoup d’enthousiasme et est en forme. Il est sorti de sa course à Aintree dans un ordre fantastique. Le cheval ne nous doit rien avec ce qu’il a déjà réalisé. »