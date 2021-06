Tiger parcourt plus de 100 km du Bengale au Bangladesh en traversant des rivières et des îles en quatre mois

Un tigre mâle aurait parcouru plus de 100 km pour atteindre les forêts des Sundarbans au Bangladesh, terminant son voyage de quatre mois depuis une forêt indienne. Selon Temps de l’Hindoustan, le voyage de ce tigre a été suivi par un collier radio attaché à son cou en décembre 2020. Le tigre a été capturé dans la forêt de Harinbhanga juste en face du camp Harikhali sous la chaîne de Bashirhat au Bengale et relâché plus tard avec le collier satellite le 27 décembre. Le voyage du tigre, le gardien en chef de la faune du Bengale occidental, VK Yadav, a déclaré que son voyage long et ardu vers le Bangladesh comportait de nombreux obstacles, notamment certaines rivières plus larges qu’un kilomètre. Cependant, il a défié toutes les chances qui se présentaient sur son chemin et a traversé 3 îles en l’espace de quatre mois pour terminer son voyage. Dans l’expédition, le tigre ne s’est pas aventuré dans les zones d’habitation humaine.

Après un premier mouvement du côté indien, il a commencé à se diriger vers l’île de Talpatti dans les Sundarbans du Bangladesh et a traversé plusieurs rivières dont le Choto, le Harikhali, le Boro Harikhali et le Raimangal. Il est également possible que le tigre soit originaire du Bangladesh avant d’être capturé pour être fixé par radio par les forestiers en décembre de l’année dernière.

Le dernier emplacement connu du tigre était sur l’île de Talpatti au Bangladesh le 11 mai. Expliquant les raisons possibles pour lesquelles le tigre a déraillé, Yadav a déclaré que le collier satellite avait peut-être glissé de son cou.

Il a révélé que le collier était doté d’un capteur de mortalité qui aurait donné des indications en cas de décès. Cependant, il n’y a eu aucun signal de ce type et le collier a dû lui glisser du cou. De plus, la salinité de l’eau aurait également pu endommager les colliers radio.

Ce n’est pas la première fois qu’un tigre passe de l’Inde au Bangladesh. En fait, il est courant que les animaux traversent les frontières des pays des Sundarbans. En janvier 2017, une femelle tigre munie d’un collier satellite avait parcouru plus de 100 km pour atteindre la pointe du golfe du Bengale.

