Tiger loue la longévité de LeBron et cherche son propre hourra tardif

Tiger Woods a réfléchi mardi au record de buts en carrière de LeBron James dans la NBA, s’émerveillant de la domination continue du grand Lakers alors même qu’il tente de prolonger sa propre carrière de superstar.

“Ce record, nous pensions qu’il ne serait jamais dépassé”, a déclaré Woods à propos du passage de James devant Kareem Abdul-Jabbar au sommet de la liste des buteurs de tous les temps de la NBA – une place qu’Abdul-Jabbar occupait depuis 39 ans.

“Ce que fait LeBron, ainsi que le nombre de minutes qu’il joue, personne ne l’a jamais fait auparavant à cet âge. Pouvoir jouer aux cinq positions, cela n’a jamais été fait auparavant à ce niveau aussi longtemps.”

Interrogé sur un possible équivalent dans le monde du golf, Woods a dit peut-être le record de 82 titres US PGA Tour qu’il partage avec Sam Snead.

À 47 ans, avec 15 championnats majeurs à son actif et après une litanie de blessures qui l’ont marqué, il ne renonce pas à ajouter à ce décompte – même s’il sait que son temps se raccourcit.

Bien sûr, il y est déjà allé. Woods a déclaré qu’il avait toujours senti qu’il pouvait traverser la rupture du ligament croisé antérieur qu’il a subie en 2007, qui a nécessité une intervention chirurgicale en 2008.

Il a survécu à une déchirure du tendon d’Achille, à une blessure au cou et à une entorse au genou en 2011.

Il a dit que la première fois qu’il s’était vraiment demandé s’il reviendrait, c’était après une chirurgie de fusion vertébrale en 2017 pour résoudre des années de problèmes de dos persistants.

Maintenant, il est entravé par les blessures au bas de la jambe subies lors d’un accident de voiture en février 2021, jouant un horaire considérablement réduit.

“J’ai subi des opérations au genou au début de ma carrière, mais rien de comparable à ce que j’ai vécu avec mon dos”, a déclaré Woods. “Quand mon dos est allé, mec, c’étaient des chirurgies difficiles et des rééducations difficiles.

“C’est à ce moment-là que j’ai commencé à réaliser la mortalité de ce jeu et du sport en général … il arrive un moment où quelques-uns de mes amis de la NFL, quand vous avez peur d’être touché, vous prenez ce petit tressaillement de Je ne veux pas être touché.

“Eh bien, quand j’avais le dos, je ne voulais pas frapper certains coups parce que je risquais de finir au sol, donc c’était difficile.”

Woods a noté qu’au moins il n’avait pas la complication à laquelle ses homologues de la NFL sont confrontés en pratiquant un sport de contact.

Il s’émerveille de la carrière du septuple champion du Super Bowl, Tom Brady, qui a pris sa retraite pour de bon après être revenu pour une dernière campagne dans la NFL l’année dernière.

“Je joue pour gagner”

Et il a rappelé les adieux émotionnels du quart-arrière John Elway à la NFL après avoir remporté deux Super Bowls avec les Broncos de Denver dans les années 1990.

“Il ne pouvait tout simplement plus le faire physiquement”, a déclaré Woods.

Il ne pense pas encore en être là.

“Je n’ai pas de gars de 300 livres qui me tombent dessus”, a-t-il déclaré. “Nous avons la capacité de choisir et de jouer un peu plus longtemps.

“Nous avons vu mon héros, Arnold Palmer, bon sang, il a joué 50 Masters d’affilée, 50 d’affilée !”

Woods a déclaré catégoriquement qu’il n’atteindrait pas ces chiffres, mais qu’il continuerait à concourir aussi longtemps que son corps le lui permettrait et aussi longtemps qu’il penserait pouvoir se battre pour une victoire.

“Si je joue, je joue pour gagner”, a-t-il déclaré.

“Il viendra un moment où mon corps ne me permettra plus de faire ça, et c’est probablement plus tôt que tard, mais je prévois cette transition et je suis le rôle d’ambassadeur et j’essaie juste d’être ici avec les gars , non, ce n’est pas dans mon ADN.”