Tiger King Joe Exotic dit « Je vais mourir d’un cancer en prison – les docs ne donnent rien et font juste sortir les morts »

La star de TIGER King, Joe Exotic, dit qu’il craint de mourir en prison d’un cancer et a accusé les médecins de la prison de « ne pas donner comme ** t ».

Dans une interview explosive avec SunOnline, l’ancien gardien de zoo a critiqué le centre médical de Fort Worth, affirmant qu’il avait vu un nombre « scandaleux » de « morts sortir » de l’établissement.

Il a déclaré que les médecins de la prison étaient « grossiers et s’en moquaient** », même s’il avait besoin de transfusions sanguines spécialisées et a même affirmé qu’ils « vous laissaient simplement mourir ».

Exotic a révélé plus tôt cette année qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate et a supplié d’être libéré afin d’obtenir des « soins médicaux appropriés ».

La star de Netflix – qui purge 22 ans pour un complot visant à engager un tueur à gages pour tuer la gardienne de zoo rivale Carole Baskin – a qualifié son traitement médical de « pathétique » et dit qu’il veut révéler la « vérité ».

Il a déclaré au Sun: « C’est fou comment ils ont mis des gens ici et vous ont simplement laissé mourir.

« Les choses que j’ai vues et les morts que j’ai vu sortir d’ici sont scandaleux et il est temps que notre président et nos politiciens entendent la vérité. »

Ses paroles puissantes interviennent quelques jours après l’annonce de sa condamnation à nouveau à la suite d’une « erreur de jugement ».

L’étoile de la frapper l’émission Netflix a été emprisonné en 2019 pour avoir payé 3 000 $ à Allen Glover pour tuer son rival de gros chats Baskin.

Il a également été reconnu coupable de 17 chefs d’accusation fédéraux de maltraitance d’animaux, tels que le meurtre de tigres pour faire de la place à plus de grands félins dans son parc animalier exotique.

Exotic, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, a toujours clamé son innocence et Team Tiger, un groupe d’avocats et de supporters, a travaillé dans les coulisses pour sa libération.

Quelques jours seulement après l’annonce du ressentiment d’Exotic, il a révélé que des requêtes pouvaient être déposées pour « un conseil inefficace, de nouvelles preuves, un nouveau procès et tout recommencer ».

« Mon espoir est de pouvoir montrer suffisamment que le gouvernement ne pourra même pas me juger à nouveau, car leurs témoins ont depuis signé des affidavits et sont passés devant la caméra et tout le reste, admettant s’être parjuré et dissimulant des preuves », a-t-il ajouté. il ajouta.

Exotic est optimiste, il pourrait même être autorisé à purger une peine à la maison loin de la prison, mais a perdu espoir de sauver son mariage avec son mari Dillon Passage.

La sensation Netflix veut « rester positive » qu’il rentre à la maison », car il a « quelqu’un qui m’aime beaucoup attend que je rentre à la maison, et je ne parle pas de mon mari ».

‘EXPOSER LA VERITE’

Mais la star de télé-réalité n’a pas l’intention de garder le silence s’il obtient une quelconque libération, jurant de « être dans tous les talk-shows du monde et d’exposer la corruption du système judiciaire et de tirer pour la réforme des prisons ».

L’interview passionnée d’Exotic a également révélé sa colère contre Netflix, qui a remporté des éloges et un large public pour Tiger King: Murder, Mayhem et Madness.

Il n’a toujours pas vu la série nominée aux Emmy, mais il est furieux que la série « a essayé de me présenter comme une sorte de tête de méthamphétamine et quelqu’un qui est accro à l’attention et à la célébrité ».

« J’ai moi-même des choses à dire pour exposer la vérité », a-t-il déclaré.

« Je suis très déçu qu’ils aient tout tourné autour du sexe, de la drogue et du chaos. Mais nous avons beaucoup à exposer et nous avons beaucoup à dire et je veux que la vérité éclate et j’aimerais enfin pouvoir raconter mon histoire. »

Exotic n’a pas pu s’empêcher d’évoquer ses relations turbulentes avec Carole Baskin, insistant sur le fait qu’ils sont désormais en bons termes – affirmant même que la querelle entre eux « a été fabriquée pour la télévision ».

Il s’attend également à semer l’enfer à Washington car il affirme que les politiciens devraient avoir « extrêmement honte d’eux-mêmes » pour ce qui, selon lui, se passe à l’intérieur de ces prisons.

« Ce n’est rien de plus que la traite des êtres humains, l’enlèvement et l’extorsion légalisés », a ajouté Exotic.

Président Biden et vice-président Harris, j’ai un message pour vous : le racisme systémique dans ce pays ne disparaîtra jamais, parce que vous le nourrissez à l’intérieur de ces prisons. Joe Exotique

Il prévoit également de porter sa mission au sommet

« Président Biden et vice-président Harris, j’ai un message pour vous : le racisme systémique dans ce pays ne disparaîtra jamais, parce que vous le produisez à l’intérieur de ces prisons », a-t-il déclaré.

« Ils ont les gangs qui gèrent ces prisons. Les gardiens de prison ne gèrent pas ces prisons. Les gangs gèrent ces prisons.

« Vous ne pouvez pas mettre quelqu’un en prison pendant 20 ans et être aussi raciste ici, puis le laisser sortir et vous attendre à ce qu’il aime tout le monde.

« Cela n’arrivera jamais tant que vous n’arrêterez pas le racisme ici et n’essaierez pas de réhabiliter les gens ».

Cela vient après qu’Exotic ait affirmé qu’il avait été « kidnappé » alors qu’il demandait sa libération de prison dans un audio obtenu par The Sun.

Dans le clip, la star a plaidé pour une grâce présidentielle et a détaillé ses plans pour devenir un militant pur et dur des droits civiques.

« A tous les gens dans les rues d’Amérique qui essaient de mettre fin au racisme; l’esclavage est très vivant en Amérique, les amis », a-t-il déclaré.

« Elle est camouflée par les murs de la prison. Les gens de couleur et les pauvres ne peuvent se permettre de se défendre et sont kidnappés pour travailler neuf dollars par mois à des fins politiques.

« Veuillez demander au président Biden d’entrer dans l’histoire et de signer chaque pardon sur son bureau et chaque libération par compassion au début de son mandat, pas à la fin. »

La série Tiger King: Murder, Mayhem et Madness, sortie l’année dernière, a suivi le tourbillon de drames en couches d’Exotic, de ses allégations de maltraitance animale à son complot visant à assassiner Carole Baskin, obsédée par les gros chats.

La série en sept parties a attiré 34 millions de téléspectateurs en seulement 10 jours et Exotic est depuis devenu un phénomène mondial.

