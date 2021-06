‘Tiger Hai Tu’: Kamaal R Khan partage la photo d’Arjun Kapoor-Malaika Arora avec un message cryptique | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Kamaal Rashid Khan a attiré l’attention des internautes avec un autre de ses tweets bizarres. Cette fois, l’acteur a partagé le souhait d’anniversaire de Malaika Arora pour Arjun Kapoor et lui a donné une légende cryptique. Il a écrit : « Bhai Launde #ArjunKapoor Tiger Hai Tu. Gurda Hai Tere Main. Dunke Ki Chot Par Cheen Liya ! Je vous salue ! »

Découvrez son tweet:

Plus tard, il l’a suivi d’une clarification demandant aux gens de ne pas interpréter le mauvais sens. Il a dit : « Chers gens, pourquoi pensez-vous toujours mal ? Main Toh #EkVillain2 Ko #SidharthMalhotra Se Cheen Ne Ki Baat Kar Raha Hun ! Rien d’autre !

Chers gens, pourquoi pensez-vous toujours mal? Toh principal #EkVillain2 Ko #SidharthMalhotra Se Cheen Ne Ki Baat Kar Raha Hun ! Rien d’autre! – KRK (@kamaalrkhan) 26 juin 2021

KRK est sous les feux de la rampe depuis que l’acteur de Bollywood Salman Khan lui a envoyé un avis de diffamation. La plainte a été déposée auprès d’un tribunal de Mumbai contre KRK, mais pas pour son dernier film « Radhe: Your Most Wanted Bhai », comme le prétend KRK sur Twitter.

Plus tôt, l’acteur avait remercié l’acteur Arjun Kapoor de « l’avoir appelé » et d’être son véritable ami à Bollywood. Son tweet surprenant disait : Merci beaucoup @arjunk26 Bhai pour votre appel et votre longue discussion. Maintenant j’ai compris que tu n’es que mon vrai ami à Bollywood. Et vous n’êtes que le vrai MARD qui n’a peur de personne. Maintenant, je ne critiquerai jamais votre film.

Le 23 juin, un tribunal a temporairement interdit à l’acteur Kamaal R Khan de mettre en ligne des messages ou des vidéos diffamatoires sur les réseaux sociaux contre la superstar de Bollywood Salman Khan et a estimé que la réputation d’une personne est « le plus pur trésor et le plus précieux parfum de la vie ».

(Avec entrées PTI)