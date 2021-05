De plusieurs vidéos séduisantes présentant d’adorables singeries d’animaux en ligne, celle-ci de la nature a accroché Internet. Contrairement aux adultes féroces, les petits de la famille des tigres et des lions ont terrassé les internautes avec leur adorable combat.

La vidéo publiée sur Twitter est sous-titrée «Lion Vs Tiger». Le clip de 42 secondes qui semble avoir été tourné dans une forêt semble être plus une date de jeu qu’un combat réel. Les louveteaux ont verrouillé non pas des cornes mais des pattes alors qu’ils se frappaient en roulant sur le terrain herbeux.

Le clip est devenu viral depuis qu’il a été partagé avec plus de 53000 vues et plus de 3500 likes. Twitteratti a été laissé mou alors qu’ils affluaient dans des commentaires comme «le combat le plus adorable que j’ai jamais vu» et «gentillesse vs adorable». Tandis que d’autres félicitent celui qui l’a filmé.

je doute qu’ils aient un concept de «lion» ou de «tigre». – iquanyin (@iquanyin) 23 mai 2021

Pas exactement le combat acharné auquel je m’attendais. – Becky (@ mom2yahoos) 23 mai 2021

ce n’est pas un VS. c’est juste rattraper ce cousin perdu depuis longtemps. – Jabber (@jabber_za) 23 mai 2021

Alors que d’autres ont même parié sur qui aurait gagné, s’ils n’étaient pas des enfants mais des adultes et s’étaient battus férocement.

Une autre vidéo adorable qui est apparue plus récemment était celle de lionceaux suivant leur mère en ligne. La vidéo tweetée par l’officier du Chhattisgarh IPS, Dipanshi Kabra, est devenue virale comme une traînée de poudre. Il a gagné plus de 69000 vues avec plus de 5000 likes. La vidéo présentait un pack de 6 petits suivaient leur mère en train de faire de jolis petits pas. L’officier l’a légendé comme suit: «Commandant du Parad prêt pour l’entraînement à la marche avec les nouveaux cadets».

La vidéo a donné envie aux internautes d’en savoir plus avec des commentaires tels que «Les animaux les plus dangereux sont les plus mignons lorsqu’ils sont bébés» et «le contingent le plus mignon».

Alors qu’un autre a partagé il y a quelque temps, les internautes ont rappelé Mufasa et Simba du Roi Lion. Filmé dans une forêt, un lion a été vu occupé à profiter de son après-midi alors que les petits jouaient autour de lui. L’un des bébés qui semblait assez méchant harcelait continuellement son père. Agacé, quand le Lion a essayé d’éloigner le petit avec un rugissement fort, le petit s’est enfui en laissant les internautes terrassés pour lui.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici