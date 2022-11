Tiger Central Live apporte le football Tiger aux fans de Princeton, proches et lointains – Shaw Local

Les Tigers de Princeton ont l’une des meilleures équipes de football de l’État.

Ils ont sûrement la meilleure production télé derrière eux.

Tiger Central Live est une production de premier ordre, diffusée sur YouTube, dirigée par le directeur informatique de Princeton High School, Steve Morton, avec plusieurs caméras et une rediffusion instantanée avec le vétéran de la radio Norm Vandermoon et Jason Smith fournissant les commentaires de la tribune de presse.

TCL a même fait venir le diplômé de PHS Jason Arnett, un caméraman professionnel, qui a tourné des jeux de Wrigley Field, du United Center et de Solder Field pour le Marquee Network, pour diriger la caméra de touche pour le match éliminatoire de Peotone et encadrer les étudiants de PHS.

Les fans des Princeton Tigers à la maison et à travers le pays ont écouté les matchs de football toute la saison avec des sponsors compensant les frais de diffusion de l’IHSA pendant les séries éliminatoires. La diffusion des séries éliminatoires du deuxième tour de la semaine dernière a enregistré à elle seule 5 300 vues en direct.

Il a amené les jeux aussi loin dans la maison d’une ancienne famille de football Tiger en Floride et pour l’homme de Bryant Field PA et sa femme en vacances à Hawaï et aussi près que la femme d’un rédacteur sportif qui regarde à la maison, juste un un demi-mille de distance.

Smith, qui est également l’entraîneur de basket-ball des garçons de l’université PHS, s’amuse bien.

“Honnêtement, je m’amuse tellement avec Norm. C’est un si bon gars », a déclaré Smith. «Tous les gars là-haut sont amusants à travailler. Steve Morton fait un excellent travail. La technologie dont nous disposons au niveau secondaire est absolument phénoménale.

“C’est tellement agréable pour tout le monde de l’embrasser autant qu’il l’a fait. J’aime tellement le faire.

La chaîne YouTube Tiger Central Live de Princeton High School a diffusé plus de 800 événements, y compris des matchs de football Tiger.

L’entraîneur des Tigers, Ryan Pearson, a déclaré que c’était bien d’avoir cette avenue pour les parents qui ne peuvent pas participer aux matchs ou vivre hors de l’État. Il a déclaré que la production de TCL était si bonne que cela pourrait nuire à leur présence aux matchs, car lorsqu’il fait aussi froid et venteux que le match de la semaine dernière, certains fans choisissent de rester à la maison et de regarder dans le confort de leur foyer.

TCL est livré avec trois caméras lors de la diffusion d’un match de football.

La caméra principale du jeu, la caméra 1, se trouve au-dessus de la tribune de presse à la ligne des 50 mètres. Steve Gray, membre du personnel de PHS, utilise cette caméra 90 % du temps.

La caméra 2 se trouve sur le côté de la tribune de presse, dirigée par l’étudiant PHS Austin Gordon. Il zoome sur le joueur Tiger après le jeu, ou peut-être un arbitre ou un entraîneur, a déclaré Morton.

La caméra 3 est distante et capable d’obtenir de superbes photos de foule et de marge entre les mains de l’étudiant PHS Cail Piper.

Morton a déclaré que l’équipement prend environ deux heures à installer et à vérifier avant chaque diffusion. Cela inclut ce que Morton appelle la “Bête”. C’est un PC Morton personnalisé mis en place au cours de l’été qui leur permet de diffuser le flux en douceur à 1080p 60 images par seconde sous plusieurs angles, a déclaré Morton.

« Steve est la cheville ouvrière de l’organisation. Sans ses compétences en informatique pour exécuter les programmes de diffusion, éditer les graphiques, travailler les communications et organiser les prises de vue, nous ne serions pas en mesure de faire cela », a déclaré Brody Anderson, membre de l’équipe TCL. “Je pense vraiment que nos personnalités à l’antenne font revenir les gens encore et encore. “

Morton a déclaré qu’Arnett, diplômé du PHS en 2012 et ancien quadrilleur Tiger, avait proposé de venir de Chicago pour former les étudiants.

“Il a passé tout le match Peotone à mettre Piper et Gordon au courant de ce que c’est que de lancer des tirs pour le réseau Marquee Sports, entre autres”, a déclaré Morton.

“J’étais plus qu’excité de voir ce que (Morton) avait créé”, a déclaré Arnett, qui espère revenir pour la production samedi du quart de finale 3A à Bryant Field avec IC Catholic. “Essentiellement, ma vision était de faire en sorte que certains étudiants voient des astuces que j’ai apprises au cours de ma carrière et de susciter leur intérêt pour la production sportive.”

À l’origine, Morton dirigeait un groupe d’étudiants appelé “Tiger Central” qui créait chaque semaine des sketches vidéo et du contenu pour les étudiants. En 2016, il a écrit une demande de subvention à la Princeton Public School Foundation pour créer un club de diffusion en direct pour étudiants, qui a finalement évolué pour devenir Tiger Central Live avec un accent sur la couverture d’événements en direct, à la fois sportifs et académiques.

Il a diffusé plus de 800 événements, y compris des événements sportifs, des pièces de théâtre à l’école, etc. et a accumulé plus de 153 000 vues. TCL comprend également des rediffusions des anciens classiques du jeu de basket-ball Tiger, y compris l’équipe d’État de 1955 à la quatrième place.

TCL était une aubaine pour les familles incapables d’assister aux événements PHS pendant les restrictions dues au COVID-19 et profite toujours à ceux qui ne peuvent pas y assister aujourd’hui.

“Nous avons eu la chance de pouvoir utiliser et réutiliser la technologie pour améliorer un peu nos émissions chaque saison”, a déclaré Morton. « Ce que vous voyez actuellement, c’est un ensemble d’équipements qui ont été achetés au cours des dernières années pour réunir une émission riche en fonctionnalités. Nous passons un bon moment à apprendre et à nous améliorer et nous sommes ravis de voir ce que nous pourrons accomplir ensuite.

Anderson était senior chez PHS lorsque Tiger Central a commencé et faisait partie de l’équipe originale de Tiger Central. Il a dit qu’en raison du travail qu’il a fait avec Tiger Central, il a pu obtenir un emploi à l’université en travaillant pour une station de radio en tant que personnalité à l’antenne.

“Tiger Central Live est quelque chose qui est vraiment important pour moi”, a déclaré Anderson. “J’ai été honoré et époustouflé par sa croissance. Cela me rend extrêmement fier de voir comment il a grandi au fil des ans et à quel point notre communauté nous soutient. Voir de nombreux restaurants locaux mettre le jeu en place dans leurs établissements, cela a vraiment montré à quel point la communauté se soucie de notre école et de nos émissions. Cela me rend fier d’être un Tigre.

« C’est vraiment formidable d’entendre les membres de la communauté dire qu’ils apprécient l’émission. Les gens nous font beaucoup d’éloges sur les réseaux sociaux, mais aussi en public. J’ai de parfaits inconnus dans les restaurants et les épiceries qui viennent me dire à quel point notre émission est fantastique. C’est vraiment incroyable et humiliant. C’est un grand service rendu à notre communauté. »