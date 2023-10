Tiger 3, War 2, Kantara 2, Pushpa 2 et plus : pourquoi les cinéastes parient gros sur les suites

Avec le succès de Gadar 2, Jawan et Pathaan, Bollywood capitalise à nouveau sur ce qu’il fait de mieux : le cinéma de masse. Les chiffres sans précédent du box-office de Gadar 2 ont encore souligné à quel point la nostalgie peut attirer les foules. Le genre de l’action et du drame semble être le meilleur choix pour les investisseurs. Dans l’année à venir, nous aurons des films comme Kantara 2, Pushpa 2, Singham Again. De plus, des grands comme Kalki 2898 AD, Devara et Salaar seront en deux parties. Alors que certains se plaignent du fait que Bollywood semble avoir arrêté de faire des romances ou des comédies romantiques, le commerce ne pourrait pas être plus heureux. La pandémie a été très dure pour l’économie indienne, et l’industrie a souffert comme beaucoup d’autres. L’année 2023 a été celle d’une véritable résurrection pour Bollywood. En ce qui concerne les suites, voici ce que pensent les experts commerciaux à ce sujet…

Les suites sont une proposition rentable pour les grands films

Dernièrement, nous entendons dire que les producteurs dépensent beaucoup d’argent pour des films d’action de Bollywood. Aditya Chopra aurait fait des folies de plus de Rs 35 crores pour la séquence de jailbreak de Tiger 3. Le point culminant de Singham Again a un budget distinct de Rs 25 crores, selon les rapports. Girish Johar, producteur et expert en affaires cinématographiques, nous dit : « Je pense que cela a deux aspects. Tous ces films à venir de 2024 sont des films à grand spectacle. Il y a beaucoup d’investissements de la part de tous les financeurs et producteurs. Alors qu’ils ont déjà une grande installation , et date de grandes stars, ça a beaucoup de sens de faire des suites ou des films en deux parties. Ils ont déjà un milieu établi et c’est rentable. On voit un film pendant 3 heures mais les producteurs ont compris qu’ils pouvaient faire un film d’une durée de 4 à 4,5 heures. Cela peut être réalisé intelligemment et sans trop de dépenses.

Des producteurs garantissant le retour sur investissement

Johar dit en outre que si le premier film obtient un bon accueil au box-office, la valeur de la suite augmente automatiquement. Et si par hasard les premiers films échouent, alors les producteurs ont déjà récupéré un peu de leur argent avec les droits TV, musique, numérique. « C’est une situation totalement gagnant-gagnant car ils sont protégés de toutes les manières », conclut Johar. L’expert commercial Amul Mohan nous a également déclaré : « Le facteur popularité de la marque entre en jeu. Lorsque des films comme Pushpa et Baahubali ont été annoncés, il était clair qu’ils seraient divisés en deux parties. Le succès de Kantara a incité Kantara 2. Le cinéma de masse a toujours » C’est la force de Bollywood. C’est bien de voir comment les gens lui donnent la priorité. »

La formule du succès des suites à Bollywood révélée

Le succès d’une franchise est la principale raison. Les créateurs ont réalisé à quel point les fans aiment certains vieux films et leur valeur nostalgique. Quand ils ont réussi à trouver des stars pour un film, il est logique de monter un film plus gros à moindre coût. Les stars sont également plus susceptibles d’accepter une suite si le premier film est un succès. Enfin, il n’a pas besoin de marketing ou de promotion supplémentaire pour faire l’actualité. Les suites font l’actualité dès le premier jour grâce aux fans fidèles.

Bollywood est connu pour produire des films qui captivent l’imagination de son public. Ce n’est un secret pour personne : lorsqu’il s’agit de créer des suites, les enjeux sont encore plus importants. Les suites étant de plus en plus courantes dans l’industrie cinématographique actuelle, Bollywood a également été à l’avant-garde dans la production de certaines des suites les plus populaires. Mais qu’est-ce qui fait d’une suite de film un grand succès auprès des fans et un succès assuré au box-office ? Voici cinq choses :

1. La familiarité engendre le succès

L’une des principales raisons pour lesquelles les suites sont un succès est le facteur de familiarité. Les fans ont tendance à aimer voir leurs personnages préférés dans une nouvelle aventure ou un nouveau chapitre, et la familiarité de ces personnages facilite la connexion avec eux.

Par exemple, la franchise Dhoom a connu un énorme succès en Inde. Le personnage préféré des fans d’ACP Jai Dixit a été une présence constante dans les trois films, permettant au public de se connecter plus facilement et d’investir émotionnellement dans son parcours de flic.

2. Le pouvoir des étoiles

Le pouvoir de la star dans une suite ajoute souvent à son succès. Lorsqu’un acteur ou une actrice à succès est attaché à une franchise cinématographique, cela peut faire des merveilles pour attirer le public. De nombreuses franchises cinématographiques ramènent souvent leurs acteurs d’origine, qui ont de nombreux fans, pour attirer l’attention des fans.

La série Golmaal, avec Ajay Devgn, a été l’une des franchises les plus réussies de l’histoire de Bollywood. Le casting, qui comprend certains des plus grands noms de l’industrie, a joué un rôle important dans le succès de la franchise.

3. Scénario amélioré

Les suites ont un avantage sur leurs films originaux car elles peuvent approfondir les intrigues et les personnages que le public a appris à aimer. En développant les récits existants, les cinéastes peuvent captiver les fans en offrant de nouvelles perspectives et des développements passionnants.

Un exemple notable qui illustre ce point est la suite du film à succès Gadar : Ek Prem Katha. Le film original, sorti en 2001, suivait l’histoire d’amour tumultueuse sur fond de partition de l’Inde. La suite Gadar 2 poursuit la saga, explorant les répercussions de ces événements dans un cadre contemporain. En revisitant les personnages et en explorant leur vie dans une nouvelle ère, la suite a livré un récit stimulant et chargé d’émotion.

4. Marketing créatif

Le marketing joue un rôle important dans le succès de tout film, et les suites ne font pas exception. En fait, les suites ont souvent un avantage sur les films originaux en matière de marketing, car elles disposent déjà d’une base de fans établie.

La franchise Baahubali a été l’une des franchises cinématographiques les plus réussies de l’histoire du cinéma indien. Les cinéastes ont utilisé des tactiques de marketing créatives, telles que la diffusion d’images en coulisses, la création de jeux interactifs et le lancement de produits dérivés, pour susciter l’enthousiasme des fans.

5. Évasion

Les films, en général, permettent d’échapper à la réalité, et les suites ne font pas exception. Les fans vont au théâtre pour oublier leurs problèmes et se plonger dans l’univers de leurs personnages préférés.

La franchise Housefull est l’une de ces séries qui a réussi à offrir une évasion à ses fans. Les films, remplis d’humour excessif et de personnages plus grands que nature, constituent un régal d’évasion parfait pour le public.

En bref, toute suite de film doit être aussi bonne, sinon meilleure, que le film original. Il n’y a aucune garantie en matière de réalisation de films, mais en cochant ces cinq cases, les chances de créer une suite à succès sont nettement plus élevées. En apportant reconnaissance et continuité aux personnages existants et à leurs intrigues, Bollywood nous a offert certaines des franchises les plus réussies de l’histoire du cinéma indien.