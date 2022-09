Tiger 3: Voici quand Shah Rukh Khan tirera pour son camée dans la vedette de Salman Khan

Tigre 3 mettant en vedette Salman Khan, Katrina Kaifet Emraan Hashmi est l’un des films les plus attendus de 2023. Après le super succès d’Ek Tha Tiger et Tiger Zinda Hai, les fans de la franchise attendaient avec impatience Tiger 3. Eh bien, l’un des moments forts du film sera sûrement le camée de Shah Rukh Khan. Il y a eu des rapports selon lesquels YRF prévoit un univers de soja et tandis que le personnage de Shah Rukh Khan, Pathaan, fera une apparition dans Tiger 3, Salman sera considéré comme Tiger dans SRK starrer.

Selon un rapport du E-Times, Shah Rukh Khan tournera pour son camée dans Tiger 3 d’ici la fin septembre. La superstar tourne actuellement pour Jawan d’Atlee à Chennai et déménagera plus tard pour Dunki de Rajkumar Hirani.

La dernière fois que nous avons vu Shah Rukh Khan et Salman Khan ensemble sur grand écran, c’était dans Zero dans lequel la star de Tiger 3 a fait une apparition. Il sera sûrement intéressant de revoir les deux superstars sur grand écran.

L’année dernière, le jour de son anniversaire, alors qu’il parlait aux médias, Salman avait révélé que Pathaan devait passer en premier et que Tiger 3 viendrait plus tard. Il a été rapporté que les scénarios des films sont liés.

Réalisé par Maneesh Sharma, Tiger 3 devrait sortir le jour de l’Aïd l’année prochaine. Pathaan est dirigé par Siddharth Anand et met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Il sortira sur grand écran le 25 janvier 2023.

Pendant ce temps, Salman est actuellement occupé par le tournage de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Le film, qui met également en vedette Pooja Hegde, Venkatesh et Shehnaaz Gill, devrait sortir d’ici la fin de cette année. Récemment, Salman a partagé un teaser du film.