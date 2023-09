Tiger 3 : voici pourquoi les fans de Salman Khan ne sont pas satisfaits des créateurs, consultez leur demande

Tiger 3 arrive dans les salles à Diwali 2023. Après que la vague Jawan se soit calmée, c’est Salman Khan dans le rôle de Tiger 3 que les masses veulent voir. Les derniers films de la superstar ont un peu déçu ses fans. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a gagné de l’argent mais n’a toujours pas récupéré complètement ses coûts. Les gens étaient bouleversés de le voir dans ce film, vaguement inspiré du Vedalam. Mais Tiger 3 est la propriété privilégiée de YRF. Cette fois, c’est Maneesh Sharma qui réalisera le film à la place d’Ali Abba Zafar. Ek Tha Tiger a été tourné dans cinq à sept endroits différents à travers le monde, dont la Turquie et la Russie.

En 2023, nous avons vu comment des stars OG comme Sunny Deol et Shah Rukh Khan ont rebondi avec un succès retentissant. Désormais, tout le monde veut que Salman Khan se remette sur les rails avec un coup pareil. Tiger 3 fait partie d’une immense franchise. Tiger Zinda Hai a des scènes d’action épiques. Les fans veulent que YRF améliore sa stratégie promotionnelle en lançant un teaser massif ou quelque chose du genre. Jetez un œil à quelques-unes des réactions sur X (anciennement Twitter).

2 mois de plus pour #Tigre3?Réveillez-vous @YRF le battage médiatique autour du cinéma est déjà énorme et maintenant nous devons en faire un taureau incassable, une force brutale ? il suffit de déposer le teaser le plus massif et de voir comment #Salman Khan pénétrera les masses et les classes à Diwali avec son immense attraction.

Zinda Hai ? pic.twitter.com/I8laD2UrYX

C’est Raj..! (@LoyalSalmanFan1) 9 septembre 2023