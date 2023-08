Tiger 3 va laisser un indice majeur sur Tiger vs Pathaan avec Salman Khan et Shah Rukh Khan

Bien qu’il y ait eu beaucoup de buzz autour de Tiger vs Pathaan, YRF est resté discret sur le projet. Selon des sources, le tournage de ce projet phare YRF Spy Universe devrait commencer en janvier 2024, sous la direction de Siddharth Anand. Le cinéaste Aditya Chopra serait sur le point de présenter un teasing passionnant de Tiger vs Pathaan dans le prochain film Tiger 3, où les deux géants du cinéma indien, Salman Khan et Shah Rukh Khan, seront vus se battre pour sauver une situation critique. La source a révélé: « Aditya Chopra est susceptible de laisser tomber des indices sur Tiger vs Pathaan dans Tiger 3, tout comme il avait taquiné la collaboration de Salman et SRK dans Pathaan. »

L’univers YRF Spy a commencé avec la franchise Tiger, qui comprenait Ek Tha Tiger (2012) et Tiger Zinda Hai (2017), avec Salman Khan et Katrina Kaif. Il a été suivi de War (2019), avec Hrithik Roshan et Tiger Shroff. L’ajout le plus récent à l’univers était Pathaan plus tôt cette année. Maintenant, Tiger 3, la dernière offre, est prête à sortir en salles ce Diwali.

Chaque film de l’univers d’espionnage YRF devrait laisser des indices et des indices sur les prochains grands projets, gardant les fans engagés dans des spéculations et des discussions sur la saga en cours. « Le studio a efficacement exploité l’immense fandom des plus grandes superstars du cinéma hindi, ainsi que la base de fans fidèles des films YRF, pour commercialiser ses titres. Cette stratégie devrait générer un buzz disproportionné autour de chaque film YRF Spy Universe », a déclaré le source.

Réalisé par Maneesh Sharma et produit par Aditya Chopra, Tiger 3 est un thriller bourré d’action mettant en vedette Salman Khan, Katrina Kaif et Emraan Hashmi. Il s’agit du cinquième volet de l’univers YRF Spy et fait suite à Tiger Zinda Hai (2017). Avec un casting aussi puissant et l’anticipation alléchante de Tiger vs Pathaan, les fans attendent avec impatience la grande expérience cinématographique que « Tiger 3 » promet d’offrir.