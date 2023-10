Tiger 3, Singham Again, Fighter et plus encore : les cinéastes dépensent énormément pour des expériences sur grand écran plus grandes que nature

Tiger 3, Singham Again, Fighter, Ganapath, Devara, Bade Miyan Chote Miyan, Pushpa 2 et plus encore, les amateurs de films d’action vont vraiment vivre une période passionnante. Au cours des derniers mois, nous avons assisté au succès de drames d’action/thrillers bien réalisés dans tous les secteurs, qu’il s’agisse de Bollywood ou du Sud. Pathaan, Jawan, Jailer, Vikram en sont quelques-uns des meilleurs exemples. Ces derniers temps, les cinéastes indiens investissent beaucoup d’argent dans leurs séquences d’action. Les rapports abondent sur la façon dont Aditya Chopra a dépensé plus de Rs 30 crores pour la séquence de jailbreak mettant en vedette Tiger et Pathaan. Le chiffre réel est estimé à environ Rs 35 crores pour le même. Aditya Chopra veut offrir aux fans une expérience mémorable dans les théâtres. Le succès de la séquence des deux superstars dans Pathaan l’a encore motivé.

Les producteurs sont conscients des attentes croissantes du public desi

Avec l’avènement de l’OTT, même les habitants des petites villes indiennes regardent des contenus du monde entier. Le public masculin est ce qui remplit les théâtres du pays. Les drames d’action, les films d’espionnage et les films d’action policiers sont trois genres qui fonctionnent toujours bien s’ils sont réalisés sur une grande toile avec un scénario suffisamment décent. Ce genre semble le meilleur pari dans lequel investir. On dit que Fighter a franchi Rs 350 crores dans son coût de production. L’équipe a récemment tourné une chanson en Italie. YRF a la riche tradition de tournage de chansons dans les lieux les plus époustouflants. Les honoraires de Hrithik Roshan sont censés être de Rs 85 crores pour Fighter. Les rumeurs suggèrent que Siddharth Anand facture le double de Deepika Padukone pour le film.

Le budget est synonyme de battage médiatique dans l’industrie

Les fans indiens ont donné une immense ouverture aux franchises d’action hollywoodiennes et aux films de super-héros. La concurrence est intense. De plus, les gens regardent des séries télévisées étrangères dont les budgets peuvent être tout aussi énormes. Dès qu’une nouvelle circule selon laquelle un certain producteur a fait des folies d’un certain montant, le battage médiatique autour des films augmente considérablement. Les créateurs de Singham Again auraient dépensé Rs 25 crores pour le point culminant du film. Le tournage aura lieu dans les studios Ramoji Rao à Hyderabad. Il est tourné presque comme un nouveau film. Il semble que des précautions extrêmes soient prises pour le casting. Les créateurs de Jawan ont apparemment également dépensé Rs 15 crores uniquement pour la chanson de Zinda Banda.

Nous avons également entendu dire qu’Allu Arjun souhaite que Pushpa 2 soit meilleur ou à égalité avec RRR. Il y a un véritable engouement pour se surpasser, mais cela semble être une nécessité du moment.