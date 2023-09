Tiger 3 : Shah Rukh Khan donne des détails sur le protagoniste de Salman Khan ; révèle son camée

Tigre est de retour et son butin est incomparable. Salman Khan a laissé tomber le teaser pour Tigre 3, et c’est devenu une fureur sur Internet. Ses fans le saluent comme le OG King et ne peuvent contenir leur enthousiasme à l’idée de regarder le film. Tiger a été le premier univers d’espionnage créé par Aditya Chopra avec Salman Khan, et maintenant l’univers de l’espionnage s’agrandit avec Pathaan, Guerre 2, et plus. Et maintenant, cet aperçu détaille Tigre 3 par Pathaan la star Shah Rukh Khan lui-même vous rendra agité. L’apparition de Shah Rukh Khan dans Tiger 3 est la plus attendue et les fans ont hâte de revoir les superstars sur grand écran.

Shah Rukh Khan a une apparition spéciale dans Tigre 3 comme Pathaan, et alors que le teaser était publié, l’acteur de Jawan a été interrogé sur son enthousiasme pour Tiger 3 par l’un des utilisateurs sur Twitter alors qu’il effectuait une session AskSRK avec ses fans et ses abonnés. Shah Rukh Khan a assuré qu’il ne s’agissait que du teaser et de la photo d’Abhi baaki hai ; il a ajouté que Tiger 3 allait être époustouflant et comment.

Ouais toh teaser hai. Photo du tigre abhi baaki hai simple dost. Ce sera magnifique (informations internes de Raha Hoon) ha ha !!! https://t.co/VWt7ERR2ie Shah Rukh Khan (@iamsrk) 27 septembre 2023

Shah Rukh Khan on lui a demandé quand il ferait sa présence à Tigre 3, et il a mentionné que chaque fois que Bhai l’appellerait, il viendrait. Maintenant, cette révélation de la star de Pathaan a laissé les fans enthousiasmés et se demandaient s’il viendrait non pas une mais plusieurs fois dans le film.

Jab jab bhai bulayenge tab tab aa jaunga. https://t.co/wpGh6GsPTN Shah Rukh Khan (@iamsrk) 27 septembre 2023

Le teaser de Tiger 3 parle du combat de Tiger pour être un desh bhakt ou un traître, et ce concept du film a intrigué les fans.

Êtes-vous prêt pour Tigre 3 alors que Tiger se transforme cette fois en anti-héros. Le film met également en vedette Katrina Kaif dans le rôle principal féminin et les fans l’ont manquée en regardant Tiger 3.