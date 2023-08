Tiger 3: Shah Rukh Khan, acteur de Salman Khan pour apporter un angle pakistanais; est-ce l’effet Gadar 2 ?

Tiger 3 est le film que tous les fans de Salman Khan attendent avec impatience. Après Jawan et Salaar, c’est le grand acteur à sortir de l’industrie. Cette fois, nous avons également un long caméo de Shah Rukh Khan. Nous savons tous que le tournage s’est déroulé sur l’île de Madh. Aditya Chopra a fait des folies Rs 30 crores sur une séquence de poursuite qui devrait faire monter l’adrénaline de toutes les masses et classes. Shah Rukh Khan a tourné pour la séquence en plus de 15 jours. Les créateurs ont prolongé la séquence après avoir vu la formidable réponse à leur camée à Pathaan. Maintenant, il y a de la drogue plus intéressante.

Effet Gadar 2 : angle pakistanais dans Tiger 3

Nous avons vu que Gadar 2 reçoit une énorme réponse du public. La foule a hué lorsque Tara Singh (Sunny Deol) est entrée au Pakistan et a commencé son assaut pour sauver son fils. Selon Box Office Worldwide, Salman Khan sera capturé et détenu dans une prison au Pakistan. Ensuite, nous verrons Shah Rukh Khan faire une évasion de prison en tant que Pathaan et sauver Salman Khan. Il y a une séquence passionnante de vélo et de cascades qui est censée être époustouflante. Le portail a également rapporté que Bosco Caeser tournait pour une chanson énergique avec Salman Khan et Katrina Kaif. Il est similaire à Jhoome Jo Pathaan et Swag Se Swagaat.

Tiger 3 un film à grande échelle

Tiger 3 est fabriqué avec un budget de près de Rs 300 crores. Aditya Chopra commencera également à travailler sur le film épique Tiger Vs Pathaan en 2024. Shah Rukh Khan entretient son corps pour la même chose. Salman Khan tournera pour deux grands films en 2024. Les fans ont de grands espoirs de Tiger 3 après Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Alors que le film a récupéré son budget, les fans n’ont pas aimé la façon dont Salman Khan a été présenté par les réalisateurs.

Il est rapporté que Salman Khan commencera à travailler sur un film avec le réalisateur de Shershaah Vishnuvardhan. Ce film sera financé par Karan Johar. Cependant, il ne viendra pas le jour de l’Aïd 2024. Toutes les grandes dates de 2024 sont reprises par Akshay Kumar.