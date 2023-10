Tiger 3 : Salman Khan va-t-il introduire le personnage de Jr NTR de War 2 dans son thriller d’espionnage ?

Salman Khan arrêté le teaser de Tigre 3 il y a une semaine, et les fans ont été étonnés de voir Avinash Singh Rathore. Ils ont hâte de voir la sortie du film puisqu’il sortira en salles à Diwali le 10 novembre 2023. Et cette surprise particulière du créateurs vous laissera encore plus excité de regarder le film. Tigre 3 est le premier film réalisé dans l’univers d’espionnage YRF, puis est venu plus tard Guerre et Pathaan. Et maintenant que les fans savent que Pathaan, alias Shah Rukh Khanfera une apparition dans Tiger 3, cette nouvelle vous rendra encore plus agité.

Un initié de l’industrie révèle que Aditya Chopra a prévu une brève introduction de Jr NTRqui joue un méchant dans War 2 dans le Salman Khan et Katrina Kaif vedette. Oui, vous avez bien lu. Guerre 2 jeest également en cours de production, et le casting final du film est Hrithik Roshan et Jr NTR. Et comme Adi envisage de relier tous ses films d’espionnage en un seul univers, y compris Alia Bhattle film.

Exclusif ???#HrithikRoshan & #JrNTR c’est #GUERRE2 La pré-production est en phase finale. Aujourd’hui, le réalisateur Ayan Mukerji a rencontré Tarak à Hyderabad. Le tournage débutera fin novembre. Le tournage de Tarak dans War 2 commencera après #Devara tirer.#HrithikRoshan #HommeDeMassesNTR pic.twitter.com/7yzd4F77Ow Dieu grec (@trends_HRITHIK) 2 octobre 2023

Mais quand on parle de Jr NTRson introduction sera donnée dans l’ouvrage de Salman Khan Tigre 3, et c’est ainsi que Kabir de War 2, Pathaan et Tiger partiront en mission pour retrouver ce méchant. Bien. En effet, c’est un univers de rêve qu’Aditya Chopra a créé, et le public a vraiment hâte d’assister à la magie. Jr. NTR fera ses débuts à Bollywood avec Guerre 2 en tant que méchant, et nous ne pouvons pas attendre le €€€ star pour épeler à nouveau sa magie.