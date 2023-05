Tiger 3: Salman Khan, Shah Rukh Khan captiveront les fans avec une séquence de poursuite à vélo massive [Check Exciting Deets]

Tiger 3 est le film que tout le monde attend à Diwali. Après le méga succès de Pathaan, le producteur Aditya Chopra a pris la décision de prolonger le camée de Shah Rukh Khan dans le film. Il dépense plus de Rs 30 crores pour cette séquence. Nous avons vu comment le public est devenu fou en voyant Shah Rukh Khan et Salman Khan ensemble Pathaan. Les créateurs espèrent que cette séquence suscitera le même genre d’excitation. Shah Rukh Khan a commencé son tournage avec Salman Khan sur le même. La sécurité est super serrée, c’est pourquoi aucune fuite ne s’est produite depuis les décors du film.

LES FANS S’ÉQUIPENT POUR UN DRAME À HAUTE OCTANE

Des sources ont déclaré à Bollywood Hungana que Shah Rukh Khan et Salman Khan seront respectivement présentés comme Pathaan et Tiger dans le film. Ce sera une folle séquence de poursuite à vélo. Entre les deux, nous avons également lu des rapports selon lesquels Pathaan le sauverait d’une prison ou d’un environnement captif. La source a déclaré: « Alors que les scènes avec les deux dans Pathaan étaient dans un train, la scène dans Tiger 3 sera tournée sur un pont avec les deux acteurs. » Il semble que les fabricants veuillent garder l’exclusivité des deux superstars. Ni Emraan Hashmi ni Katrina Kaif alias Zoya ne seront vus dans le film.

Le tournage est en cours à Madh Island, Malad. Il semble que les deux superstars aient terminé cinq jours de travail, et il reste maintenant 7 à 8 jours de tournage. Un énorme crore de Rs 30 est dépensé uniquement pour cette séquence dans le film. La source a déclaré à Bollywood Hungama : « Les fabricants de Tiger 3 ont érigé un ensemble massif pour la séquence de poursuite à vélo sur le pont et ont déjà terminé d’en tourner une partie. Attendez-vous donc à ce que ce soit l’un des bords les plus divertissants et les plus captivants du siège. séquence dans un film d’action. » Maneesh Sharma est le réalisateur de Tiger 3. La franchise a commencé avec Ek Tha Tiger (2012) et Tiger Zinda Hai (2017) qui a été tourné dans de nombreux pays étrangers. Tiger 3 arrive le 10 novembre 2023.

Shah Rukh Khan et Salman Khan se réunissent également pour Tiger Vs Pathaan. Les deux stars font partie intégrante du YRF Spyverse avec Hrithik Roshan dans le rôle de Kabir Dhaliwal.