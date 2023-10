Tiger 3 : Salman Khan révèle que l’histoire surprendra tout le monde et déclare que le film d’action est « aussi grand que possible »

Salman Khan tout est prêt pour Tigre 3, et le teaser de la suite à succès a laissé les fans enthousiasmés. Salman a été vu en train de faire son retour Avinash Singh Rathore avec un message fort pour les fans. Salman Khan est l’une des superstars les plus célèbres de Bollywood et compte aujourd’hui 35 ans d’expérience dans l’industrie. De Prem à Tiger, il a parcouru un long chemin, et la superstar est devenue émue lorsque ses fans sur les réseaux sociaux lui ont fait comprendre qu’il était ici depuis 35 ans et quel beau voyage il avait vécu.

Salman Khan a partagé ses réflexions sur la réussite de 35 ans dans l’industrie et a mentionné que la façon dont les gens qui l’aimaient lui avaient fait comprendre qu’il avait fait son entrée à Bollywood il y a 35 ans. « C’est un moment très spécial pour moi, rempli de nostalgie, d’amour, de tellement de joie, et aussi de douleur lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais j’ai adoré chaque minute de mon parcours dans l’industrie cinématographique hindi. »

Tiger 3 est le cadeau parfait, déclare Salman Khan

Alors que la superstar parlait avec joie de ses 35 années d’expérience dans l’industrie, il a même mentionné qu’il était extrêmement heureux qu’au cours de sa 35e année, ses fans puissent le voir dans leur avatar préféré, qui est Tiger. Il ajoute : « Je suis heureux de célébrer cette étape personnelle avec la sortie de Tiger 3 ! Je sais que mes fans adorent me voir en action, et j’espère que Tiger 3 est le cadeau parfait qu’ils attendaient. »

Tiger 3 : Salman Khan dit qu’il aime la star d’action plus grande que nature

Salman a ajouté plus en détail sur le rôle du personnage de Tiger : « J’adore le genre de l’action ; j’adore être une star d’action plus grande que nature. C’est amusant ! J’adore faire de grands spectacles d’action, et Tiger 3 est aussi grand que possible. L’histoire du film est quelque chose que j’ai beaucoup aimé et je suis sûr que nous surprendrons tout le monde avec cela. »

Salman Khan a publié le teaser de Tiger 3, où il a donné son message haut et fort : Jab tak Tigre mara nahi, tab tak Tigre hara nahi ». Tiger 3 est le premier film de l’univers d’espionnage YRF, et dans le troisième volet, les fans auront un aperçu de la superstar Shah Rukh Khan dans le rôle de Pathaan, qui aurait une entrée à succès dans le film. Récemment, dans ses questions-réponses sur Twitter, la star de Jawan a mentionné avoir fait une apparition dans Tigre 3 et a dit que chaque fois que Bhai l’appellerait, il arriverait. Selon certaines informations, Tiger 3 sera publié pendant Diwali.