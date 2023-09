Tiger 3 : Salman Khan et Katrina Kaif présenteront Tiger Ka Message le 27 septembre à CETTE occasion spéciale

Nous avons vu à quel point les fans de Salman Khan étaient désespérés par le teaser de Tigre 3. Il semblerait que le premier teaser sortira après-demain. BollywoodLife vous a dit que les fans peuvent s’attendre à quelque chose en cette période Ganpati, et voici plus de mises à jour à ce sujet. Le 27 septembre 2023 Salman Khan dévoilera Tiger Ka Message, une vidéo qui sera un précurseur de la bande-annonce massive de Tiger 3. Il semble que les prières de millions de fans de Salman Khan aient enfin été entendues. Cela lancera également la campagne promotionnelle de Tiger 3 sur toutes les plateformes.

Message de Tiger 3 pour coïncider avec cette journée spéciale

Le 27 septembre 2023 est le jour de la fondation de YRF. C’est l’anniversaire de la naissance de feu Yash Chopra, l’un des doyens du cinéma indien. Aditya Chopra sera également impliqué dans l’annonce. Tiger 3 arrive le 10 novembre 2023 dans le monde entier. Une source commerciale a déclaré à Pinkvilla que Salman Khan délivrerait un message important en tant qu’agent Tiger. Il est l’OG de l’univers YRF Spy et a joué un rôle important dans l’élaboration de toute cette franchise. Les gens attendent beaucoup du film.

Il semble que Tiger 3 suive les événements de Tiger Zinda Hai, War et Pathaan et soit un artiste bourré d’action. La source a déclaré à Pinkvila : « C’est le cinquième film de l’univers d’espionnage YRF, car le public est maintenant investi pour voir les personnages de cette franchise grandir avec les histoires de vie de trois super espions Tiger, Kabir et Pathaan. »

Salman Khan est de retour en tant qu’espion OG dans Tiger 3

Salman Khan a offert au public un personnage mémorable avec l’espion Tiger/Avinash Singh Rathore qui a commencé avec Ek Tha Tiger (2012) et suivi par Ek Tha Tiger (2017). Après avoir constaté son succès, Aditya Chopra s’est apparemment davantage investi dans la construction de l’univers de l’espionnage.

L’un des points forts de Tiger 3 sera l’apparition de Pathaan. Shah Rukh Khan et Salman Khan feront partie d’une séquence de poursuite en moto qui a été tournée sur l’île de Madh. Aditya Chopra a dépensé Rs 35 crores pour le film.