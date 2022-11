Tiger 3 : Salman Khan et Katrina Kaif ont un nouvel ajout ; CETTE actrice d’Asur et de la renommée de The Married Woman monte à bord

Salman Khan et Katrina Kaif vedette Tigre 3 fait partie des films les plus attendus. Il est en préparation depuis un certain temps maintenant et les fans devront attendre longtemps pour qu’il sorte. Tiger 3 n’arrivera dans les salles qu’à Diwali 2023. Le premier regard et le teaser du film ont créé un battage médiatique bien nécessaire parmi les fans et maintenant tout le monde attend avec impatience de voir leur star préférée revenir en action. Eh bien, voici une nouvelle intéressante. Il y a un nouvel ajout à cela. L’actrice de télévision et OTT Ridhi Dogra est venue à bord.

Entertainment News: Ridhi Dogra jouera un rôle central dans Tiger 3

D’après un reportage sur Koimoi.com, Ridhi Dogra, qui est un visage bien connu de l’industrie de la télévision, a été amenée à jouer un rôle central dans Tiger 3 de Salman Khan et Katrina Kaif. Tous les détails sur son rôle ont été conservés. sous enveloppe et les stars n’ont pas encore commenté quoi que ce soit. Cependant, la source dit qu’elle a un rôle important à jouer dans le film. Si c’est vrai, sans aucun doute, Ridhi Dogra franchit une étape importante dans sa carrière d’actrice.

Ridhi a fait partie de nombreuses émissions de télévision à succès comme Maryada: Lekin Kab Tak?, Savitri, Wo Apna Sa et bien d’autres. Elle s’est également aventurée dans OTT avec l’émission Asur. Elle a été vue pour la dernière fois dans The Married Woman.

Tout savoir sur le Tigre 3 de Salman Khan

En parlant de Tiger 3, le film était censé être une grande sortie de l’Aïd 2023. Cependant, la date de sortie de Tiger 3 a été reportée et maintenant, il n’arrivera dans les salles qu’à Diwali 2023. Salman Khan avait partagé la nouvelle du changement de date de sortie via une publication sur les réseaux sociaux. Le film est réalisé par Maneesh Sharma.