Tiger 3 : Salman Khan et Katrina Kaif filmeront-ils un camée de superstar autre que Shah Rukh Khan dans le rôle de Pathaan ?

Même si la folie Jawan est terminée, l’intérêt pour Tiger 3 est également à son comble. Il a croisé 70 000 intérêts sur Book My Show. Les fans de Salman Khan demandent depuis des jours à Yash Raj Films de publier des promotions et du contenu autour de Tiger 3. Ils veulent quelque chose pour créer du battage médiatique. Mais les créateurs sont restés silencieux à ce sujet. Cela a également provoqué le mécontentement des fans. Tiger 3 voit le retour de Salman Khan dans le rôle de l’espion Tiger/Avinash Singh Rathore tandis que Katrina Kaif est Zoya. Ce film a été réalisé par Maneesh Sharma alors qu’Ali Abbas Zafar était occupé avec Bade Miyan Chote Miyan.

Tiger 3 détient la clé de l’univers d’espionnage YRF

Tiger 3 de Salman Khan est apparemment le début crucial de l’univers très médiatisé d’espionnage YRF. Yash Raj Films compte trois superstars Hrithik Roshan (Kabir Dhaliwal), Shah Rukh Khan (Pathaan) et Salman Khan (Tiger) en tête d’affiche de l’univers. Il semble que Hrithik Roshan ait également une apparition dans Tiger 3. Cela a été EXCLUSIVEMENT révélé par Bollywood Life. Maintenant, les rumeurs vont bon train selon lesquelles nous verrons une autre superstar avec Shah Rukh Khan (Pathaan) dans Tiger 3. Il pourrait s’agir de Hrithik Roshan, Alia Bhatt (nouvelle espionne) ou Jr NTR (le méchant de WAR 2). Les fans pensent que les possibilités sont infinies.

Buzz : – À part #ShahRukhKhan il y aura une autre apparition camée d’un personnage de l’univers d’espionnage dans #Salman Khanc’est #Tigre3. C’est intéressant de voir si c’est Hrithik Roshan ou YRF qui va présenter le personnage d’Alia Bhatt/JR NTR dans #Tigre3.? Selon les sources pic.twitter.com/Y76228gQua MASSE (@Freak4Salman) 13 septembre 2023

Tiger 3 et Pathaan se réunissent pour une séquence pleine d’action

Comme nous le savons, Aditya Chopra aurait dépensé Rs 35 crores pour une séquence de jailbreak entre Salman Khan et Shah Rukh Khan. Après le succès colossal de Pathaan, le caméo de King Khan a été prolongé à 15 minutes. Le jailbreak et la course impliqueront une énorme séquence de poursuite en moto. Il a été tourné sur l’île de Madh. Les fans sont super excités à l’idée de les revoir ensemble.