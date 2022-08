Tiger 3 : Salman Khan a honte d’avoir partagé une photo torse nu ; les internautes l’appellent ‘budha’

L’acteur de Tiger 3, Salman Khan, âgé de 56 ans, vieillit à l’envers. Mardi, Salman a partagé une photo après sa séance d’entraînement au gymnase et a affiché son physique déchiré. Sur la photo, Salman a été vu debout au milieu d’un équipement d’entraînement dans la salle de sport et sa photo torse nu vous fait perdre les genoux. Salman a partagé la photo sur ses comptes de médias sociaux et l’a sous-titrée comme “Être fort…”.

Regarde ça –

En un rien de temps, le flux de Salman a reçu des commentaires désagréables d’internautes qui l’ont brutalement trollé pour avoir partagé une photo torse nu à 56 ans. ‘. Un autre a écrit: “Edit kar 6 packs dalna bhul gaya tera bhai movie mein kar dete hai edit abhi insta mein kon karvaega”. Salman parvient à faire tourner les têtes avec son régime de remise en forme et passe du temps de qualité à s’entraîner. Il partage souvent des photos de ses séances d’entraînement et incite les fans à aller au gymnase. Le Tiger 3 de Salman est à la mode sur le Nouvelles du divertissement.

Côté boulot, Salman a plusieurs films dans sa cagnotte. Il sera bientôt vu dans Tiger 3 qui est réalisé par Maneesh Sharma et met en vedette Katrina Kaif et Emraan Hashmi dans les rôles principaux. Récemment, les internautes ont commencé à suivre Tiger 3 en se souvenant que le premier film de la franchise aura 10 ans le 15 août. Ek Tha Tiger a présenté Salman en tant qu’agent RAW et Katrina Kaif, un agent ISI et les deux sont tombés amoureux au cours de leur mission respective. . Salman a également Kabhi Eid Kabhi Diwali avec Pooja Hegde. Il sera également vu dans le film Telugu de Chiranjeevi, Godfather.