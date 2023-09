Tiger 3 : Les réalisateurs du film de Salman Khan offrent un double régal aux fans de Shah Rukh Khan ; les détails du camée Pathaan révélés

Salman Khan a encore une fois déchaîné la Salmanie avec la vidéo d’annonce de Tigre 3. Cette fois, nous avons un Avinash Singh Rathore ému qui doit prouver son nationalisme à son jeune fils. Il dit aux habitants de son pays que la nation témoignera de sa loyauté envers sa patrie. Les fans ont absolument adoré la vidéo Tiger Ka Message. Nous savons que Maneesh Sharma est à bord en tant que réalisateur. Il a dit que Tiger était l’un des personnages les plus emblématiques de Bollywood, et ce film le présentera comme le héros imposant qu’il est. Bref, c’est une aubaine pour tous les fans de Salman Khan.

Nouveaux détails sur le camée Pathaan dans Tiger 3

L’un des gros avantages de Pathaan était la présence de Salman Khan dans le rôle de Tiger 3. Le caméo de 15 minutes de Bhai a propulsé le film de Shah Rukh Khan à un autre niveau. Le public n’a pas cessé d’applaudir chaque fois que les deux partageaient l’écran ensemble. Aditya Chopra, le créateur de la franchise YRF, a décidé de capitaliser et de faire une apparition prolongée de Pathaan dans Tiger 3. Eh bien, selon Box Office Worldwide, l’apparition de Shah Rukh Khan dure 25 minutes complètes. Cela devrait même attirer les fans de Shah Rukh Khan dans les théâtres.

Séquence de poursuite pleine d’adrénaline dans Tiger 3

Aditya Chopra a dépensé plus de Rs 30 crores pour filmer le tournage sur l’île de Madh. Il s’agit d’un jailbreak du Pakistan. Il est inspiré de Sholay où l’on verra Shah Rukh Khan conduire un vélo tandis que Salman Khan est dans le side-car. Les créateurs ont fait appel à des chorégraphes cascadeurs de premier ordre pour la séquence. Les noms incluent Franz Spilhaus, Parvez Shaikh et Se-yeong Oh. Tous ont travaillé dans plusieurs films de Bollywood. Les fans seront ravis de voir les deux ensemble pendant près d’une demi-heure dans le film.

Tiger 3 a été réalisé avec un budget de plus de Rs 300 crores. Le casting vedette comprend également Katrina Kaif, Emraan Hashmi et Ridhi Dogra. Maneesh Sharma a tourné dans cinq à six pays différents du monde, dont la Russie, la Turquie, le Moyen-Orient, l’Inde et la Géorgie. Pathaan a laissé les fans très enthousiasmés par la façon dont tout le vers d’espionnage de YRF prendra forme. Des experts commerciaux ont déclaré à Bollywood Life que le buzz au sol était superbe pour Tiger 3.