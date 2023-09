Tiger 3 : Les faits inconnus du nouveau film de Salman Khan qui vous laisseront perplexes

Préparez-vous à être époustouflé par ces faits inconnus ahurissants sur le film très attendu « Tiger 3 », mettant en vedette le seul et unique Salman Khan. Dans cette extravagance pleine d’action, Salman Khan reprend son rôle de Tigre intrépide et charismatique. Avec des cascades qui font monter l’adrénaline, des visuels à couper le souffle et un scénario captivant, « Tiger 3 » est prêt à emmener le public dans une aventure inoubliable. Tiger 3 est un film réalisé sur une toile géante. Nous verrons Salman Khan et Katrina Kaif combattre des terroristes dans cinq à six pays différents. Le film a été tourné à New Delhi, en Turquie, en Russie, aux Émirats arabes unis et ailleurs. Lorsqu’il s’agit de réaliser un film d’espionnage astucieux, YRF est un maestro. Ils ont fait leurs preuves avec des films comme la franchise Tiger, WAR et Pathaan. Tiger 3 est censé être une histoire dans laquelle Tiger/Avinash Singh Rathore combat d’anciens ennemis de Zoya. De plus, les fans sont super excités pour le camée de Pathaan. Préparez-vous à des rebondissements surprenants, à des séquences d’action intenses et à un casting de stars qui vous laisseront sur le bord de votre siège.