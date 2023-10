Tous les regards sont tournés vers Tiger 3 qui arrive à Diwali 2023. Salman Khan est de retour en tant que Tiger alias l’agent Avinash Singh Rathore. Cette fois, il a été qualifié de traître et il doit prouver son patriotisme envers son fils. La bande-annonce de Tiger 3 a fait fureur auprès de tous les fans de la superstar. Le cinéaste Maneesh Sharma a déclaré que les fans n’avaient pratiquement rien vu dans la bande-annonce. Il a déclaré que le film comporte environ quatre à cinq énormes séquences d’action qui sont des spectacles entièrement sur grand écran. La bonne nouvelle est que le battage médiatique autour de Tiger 3 est formidable. Il a croisé 261 000 intérêts sur le site de réservation de billets, Book My Show.

Tiger 3 enregistre également de bonnes réservations à l’avance partout dans le monde. Des informations sont partagées par différentes poignées sur les réseaux sociaux. Il a déjà gagné plus de 135 000 USD grâce aux réservations anticipées dans le monde entier. Les experts estiment qu’il a toutes les chances d’être un film à Rs 1 000 crore s’il contient les bons éléments. Les avancées maximales à l’étranger proviennent des États-Unis et du Royaume-Uni.

#Tigre3 Ventes anticipées à l’étranger ? ETATS-UNIS ?? – 45 000 $ ROYAUME-UNI ?? / Irlande ?? – 35 000 $ Emirats Arabes Unis ?? – 24 000 $ Arabie Saoudite ?? – 6,5 000 $ Oman ?? – 2,5 000 $ Océanie ???? – 17 000 $ Autres – 5 000 $ Total brut – 135 000 $ pic.twitter.com/UoJsmRbNGN Page de billetterie (@Boxofficepage) 29 octobre 2023

Les réservations à l’avance pour Tiger 3 débuteront à partir du 5 novembre 2023. Il semble que des billets spéciaux seront vendus à partir du 1er novembre dans certains cinémas. Salman Khan est à la mode après avoir été vu avec Cristiano Ronaldo et sa partenaire Georgina Rodriguez lors du match de boxe à Riyad.

#Tigre3 Les ventes anticipées du premier jour aux États-Unis s’élèvent à environ 42 033 $ dans 388 emplacements sur 1 200 spectacles ! Jusqu’à présent, 2 738 billets ont été vendus. Encore 15 jours ! @BeingSalmanKhan @yrf pic.twitter.com/znpOaOE1Ey CinéHub (@Its_CineHub) 28 octobre 2023

Yash Raj Films a bien fait de maintenir le battage médiatique autour de Tiger 3. Salman Khan était présent aux matchs de la Coupe du monde pour des promotions. Katrina Kaif n’a pas encore commencé à faire de la promotion. C’est le film que toute l’Inde attend. Salman Khan semble prêt à semer le chaos au box-office.