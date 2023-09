Tiger 3 : le film de Salman Khan aura-t-il une ouverture gigantesque ? Un expert commercial estime que le manque de promotions n’a pas d’importance compte tenu du battage médiatique [Exclusive]

Une fois que la manie Jawan se sera un peu retirée, les cinéphiles seront prêts pour Tiger 3. La franchise d’espionnage de Salman Khan est l’un des meilleurs films de l’écurie de Yash Raj Films. Salman Khan reviendra sous le nom de Tiger/Avinash Singh Rathore tandis que Katrina Kaif sera sa Zoya. Cette fois, Zoya doit combattre des ennemis avec lesquels elle a une histoire passée. Tout le monde est également très enthousiasmé par la présence de Shah Rukh Khan dans le rôle de Pathaan dans le film. Ils ont tourné pour une apparition pendant 15 à 20 minutes. Les fans de Salman Khan sont mécontents qu’aucun matériel promotionnel ne soit publié par Yash Raj Films. C’est ce qu’un expert en commerce avait à dire…

Tiger 3 n’a pas besoin de battage publicitaire

Les experts commerciaux estiment que Tiger 3 n’a pas besoin de promotions aussi étendues. L’analyste commercial Atul Mohan nous a déclaré : « Cela n’a aucun sens de publier du contenu maintenant. Tiger 3 sortira le 10 novembre. C’est dans presque deux mois. Ce manque de contenu promotionnel n’aura pas d’impact sur le film. Pour l’instant, les gens sommes immergés à Jawan et il est tellement logique de faire des promotions. » Il a dit que ce n’était pas grave qu’il n’y ait pas de teaser de Tiger 3 avec Jawan dans les salles de cinéma. « Vous voyez, les créateurs de Jawan n’ont pas gardé un énorme intervalle de temps entre la sortie de la bande-annonce et la sortie du film. Même Pathaan a fait quelque chose de similaire. Cela donne faim aux fans et les gens vont au cinéma », a-t-il déclaré.

Les fabricants de Tiger 3 doivent faire les choses correctement

L’expert commercial a également déclaré qu’il serait utile que les chansons de Tiger 3 touchent la corde sensible des masses. « Tous les succès récents ont eu des chansons qui ont attiré le public, que ce soit Pathaan ou Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Un petit film Zara Hatke Zara Bachke a également bénéficié de la musique. Si Tiger 3 a de la bonne musique, cela fera des merveilles », a-t-il déclaré. dit. Même d’autres experts commerciaux ont déclaré que Tiger 3 avait un immense buzz au niveau du sol. L’intérêt organique pour le film est trop élevé. L’anticipation continuera d’augmenter à mesure que la date se rapproche.

Les fans de Salman Khan espèrent de sa part un film à succès. Son dernier film, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, a été moins performant que ce qu’on en attendait. Désormais, tout le monde espère qu’il fera un retour retentissant.