Tiger 3: la vidéo de Salman Khan-Shah Rukh Khan sur les plateaux devient virale; La star de Dabangg se débarrasse de son look de bouc [WATCH]

Depuis que la nouvelle est sortie que Shah Rukh Khan alias Pathaan figurera dans la franchise Tiger de Salman Khan, les fans ne peuvent tout simplement pas rester calmes Après le camée de Salman à Pathaan, SRK devrait également avoir une apparition spéciale dans Tiger 3 réunissant deux des plus grandes stars de l’univers d’espionnage de Yash Raj Film. Il a été récemment rapporté que les superstars auront une séquence spéciale dans le prochain film de Salman. Le tournage devait commencer le 8 mai. Maintenant, une vidéo de Salman et SRK des décors de Tiger 3 devient virale sur les réseaux sociaux.

Salman Khan, qui arborait une barbichette lors des prix IIFA, a été vu dans une barbe à part entière dans la vidéo. D’autre part, SRK a été repéré dans son avatar Pathaan.

Voir la vidéo:

Hype autour de la séquence Salman-SRK

Il a été rapporté que Salman Khan et Shah Rukh « feraient des séquences d’action insensées dans Tiger 3 ». Leur séquence était prévue sur plus de six mois pour en faire un sujet de discussion massif.

« Les deux Goliaths de l’histoire du cinéma indien – Salman Khan et Shah Rukh Khan – se réunissent à nouveau pour l’univers d’espionnage d’Aditya Chopra et la date de tournage pour les voir à nouveau ensemble est fixée au 8 mai », a déclaré une source à NDTV.

Il a en outre ajouté: « Le coup de pied arrêté de SRK et Salman était prévu depuis plus de six mois pour en faire un sujet de discussion massif. C’est l’entrée de Pathaan dans la chronologie de Tiger, donc cette séquence sera quelque chose à surveiller. »

Tiger 3 est le troisième volet de la franchise Tiger et est réalisé par Maneesh Sharma. Il devrait sortir en hindi, tamoul et télougou plus tard cette année, à Diwali. Tiger 3 mettra en vedette Emraan Hashmi comme antagoniste. Aux côtés de Salman Khan, Katrina Kaif reprendra également son rôle de Zoya.

Plus tôt cette année, Salman Khan a fait une apparition incontournable dans Pathaan de Shah Rukh Khan, qui a été l’un des plus grands moments forts du film. Pathaan a marqué la réunion à l’écran de Salman et SRK après la sortie de Zero d’Aanand L Rai en 2018.