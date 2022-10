Tiger 3: la vedette de Salman Khan-Katrina Kaif ne sortira pas à l’Aïd 2023; pour frapper les grands écrans lors de ces vacances MAJEURES [Deets Inside]

Les fans de Salman Khan et Katrina Kaif attendaient avec impatience Tiger 3. C’est clairement l’un des films les plus attendus de 2023. Eh bien, Tiger 3 devait sortir le jour de l’Aïd 2023, mais à la surprise générale, la date de sortie du film a été reporté. Le troisième volet de la franchise Tiger sortira désormais sur Diwali 2023. Salman Khan s’est rendu sur Twitter pour en informer ses fans et a également partagé une nouvelle affiche du film qui donne un petit aperçu de son personnage de Tiger 3.

Tiger 3 fait toujours les gros titres de l’actualité du divertissement. Aujourd’hui, Salman s’est rendu sur Twitter pour annoncer la nouvelle date de sortie. Il a tweeté : “Tiger a une nouvelle date… Diwali 2023 c’est ! Célébrez #Tiger3 avec #YRF50 uniquement sur un grand écran près de chez vous. Sortie en hindi, tamoul et télougou. #katrinakaif | #ManeeshSharma | @yrf.”