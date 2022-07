Tiger 3 : Emraan Hashmi semble prêt à défier Salman Khan ; partage une vidéo de sa séance d’entraînement bestiale

Les fans d’Emraan Hashmi sont super excités à propos de Tiger 3. L’acteur est le principal méchant du film de Salman Khan et Katrina Kaif. On a dit qu’il était l’antagoniste mais Emraan Hashmi lui-même n’a rien confirmé. Mais ses photos d’endroits comme la Russie ont confirmé qu’il faisait bien le film. Tout au long de sa carrière, Emraan Hashmi a conservé un cadre similaire. Il n’a jamais rien fait de drastique avec son corps, sauf pour le Shanghai de Dibakar Banerjee. Emraan Hashmi a pris du poids pour apparaître comme un homme démenti. Il a partagé une vidéo d’entraînement et cela a étonné les fans. Il semble que le combat entre Salman Khan et lui va être épique.

L’acteur a écrit dans sa légende : “Dans un monde rempli d’images peintes à l’aérographe, ça fait du bien de gagner mes stries naturelles. De plus en plus !!” Son entraîneur de fitness et cinéaste Mohit Suri l’a félicité. Suri l’a appelé le vrai héros. Emraan Hashmi est assez conscient de son régime alimentaire. Il a dit qu’il suivait un régime systématique pauvre en glucides. Il mange cinq à six mini-repas par jour pour maintenir son métabolisme. Son régime alimentaire est indien mais fait maison.

Emraan Hashmi a déclaré plus tôt qu’il s’entraînait cinq fois par semaine. S’il tourne à l’étranger, il s’assure de faire de l’exercice cardio. Ses zones gênantes sont sa poitrine et son dos. Il fait beaucoup de pompes. Emraan Hashmi pratique également le yoga. Sa co-star de Tiger 3, Salman Khan, est l’icône du fitness pour de nombreux acteurs de Bollywood jusqu’à ce jour. Il ne manque pas de gym même pour une journée. Le film Maneesh Sharma, Tiger 3 promet d’être riche en action avec des séquences à indice d’octane élevé dans des régions étrangères.