Tiger 3 : Détails de la grande entrée de Shah Rukh Khan dans la sortie vedette de Salman Khan

L’engouement autour de la grande sortie de Salman Khan et Katrina Kaif-vedette Tigre 3 est déjà élevé. Réalisé par Maneesh Sharma, le film devrait sortir en salles dans le monde entier le mois prochain, à l’occasion de Diwali 2023. Récemment, les créateurs de Tigre 3 a publié une vidéo spéciale pour donner aux fans un aperçu de ce qui les attend dans le troisième volet du film d’espionnage à succès, où Salman Khan a réalisé des séquences d’action à indice d’octane élevé et a suscité l’anticipation autour du film. Apparemment, Shah Rukh Khan fera également une apparition spéciale dans le film dans son Pathaan avatar. L’acteur fera une longue apparition dans le film et apparaîtra dans une séquence cruciale dans Tigre 3.

Détails du camée de Shah Rukh Khan de Tigre 3 dehors

Il semblerait que Shah Rukh Khan fasse une apparition de près de 25 minutes dans Tigre 3. La séquence d’action à indice d’octane élevé mettant en vedette les deux superstars sera une scène d’action pleine d’adrénaline et aurait été tournée pendant près de 7 jours à Mumbai fin avril de cette année.

Alors que la scène de Shah Rukh et Salman dans Pathaan créé une frénésie majeure parmi leurs fans, leur séquence dans Tigre 3 devrait être plus grand. Apparemment, le grand patron du YRF et Tigre 3 le producteur Aditya Chopra a aidé à planifier la séquence Shah Rukh-Salman avec le réalisateur Maneesh Sharma pendant plus de six mois. La scène impliquait trois grands réalisateurs d’action du monde entier, dont Franz Spilhaus, Parvez Shaikh et Se-yeong Oh.

Apparemment, une séquence de poursuite à vélo entre Tiger et Pathaan sur un pont sera le point culminant du film et devrait être un grand spectacle visuel. Les scènes ont été tournées sur un décor construit sur l’île de Madh et ont coûté plus de Rs 30 crore. Shah Rukh Khan fera une grande entrée sur un chariot en bois pour sauver Salman de la prison pakistanaise, selon un rapport publié dans Billetterie mondiale a rapporté, le rapport ajoute en outre que Shah Rukh sauvera Salman et que le duo roulera sur une moto, Sholay-style et évadez-vous de la prison.

À propos Tigre 3

Mettant en vedette Salman Khan dans le rôle principal, le film marque le troisième volet du blockbuster. Tigre franchise cinématographique, y compris les films Ek Tha Tigre et Tigre Zinda Hai. Katrina Kaif reprendra son rôle d’ex-agent de l’ISI Zoya dans le film, tandis qu’Emraan Hashmi incarnera le rôle de l’antagoniste principal du film. Tigre 3 commencera après les événements de Tigre Zinda Hai, Pathaan et Guerre.