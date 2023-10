Tiger 3 a divulgué BTS et Katrina Kaif effectue une cascade mortelle ; L’image VIRALE excite les fans

Katrina Kaif reprendra son rôle de Zoya face à Salman Khan dans Tigre 3. Le nouveau film devrait sortir pendant Diwali. Le 27 septembre, les cinéastes vedettes de Salman Khan ont sorti leur première vidéo promotionnelle, Message du Tigre Ka lancer les promotions de Tigre 3. C’était une occasion spéciale, l’anniversaire de naissance de Yash Chopra, fondateur de YRF. Cependant, Katrina et d’autres membres de la distribution ont disparu de Message du Tigre Ka, laissant les fans un peu découragés. Et maintenant, une photo de Katrina du Tigre 3 les sets deviennent viraux.

Tigre 3 la photo a fuité ? Katrina Kaif est vue en train d’effectuer une cascade à indice d’octane élevé

Une photo des décors de Tigre 3 devient viral au fur et à mesure que vous lisez ceci. Katrina Kaif semble réaliser une cascade. La magnifique beauté est vue dans un look entièrement noir. Elle porte un pantalon noir avec une veste en cuir noire et des bottes. Elle porte également des gants et un casque. Katrina semble s’envoler d’un vélo qui s’est renversé verticalement. Il y a des voitures garées et quelques assistants également. Les fans affirment que c’est Katrina sur la photo, cependant, on voit la dame portant un casque. Néanmoins, les fans sont plutôt excités après avoir vu la photo.

Découvrez la photo virale de Katrina Kaif sur les plateaux de Tigre 3 ici:

Katrina Kaif aurait réalisé des séquences d’action à indice d’octane élevé dans le rôle principal de Salman Khan Tigre 3. Katrina a travaillé très dur sur ce sujet. Katrina Kaif a fait la une des journaux de l’actualité du divertissement pour la même raison. Zoya de Katrina a une base de fans fidèles. Les fans ont été assez déçus de la non-présentation de Katrina Message du Tigre Ka.

La vidéo promotionnelle centrée sur Katrina Kaif de Tiger 3 sera bientôt publiée ?

Après la sortie de Tiger Ka Message, BollywoodLife a informé en exclusivité les fans déçus de la véritable raison de la non-présentation de Katrina ou d’Emraan Hashmi dans la vidéo. YRF est une grande bannière et est bien connue pour ses étonnantes stratégies de marketing et de promotion. Et une source proche du développement du film a informé BollywoodLife que les créateurs pourraient bientôt publier des vidéos centrées sur Katrina et Emraan, lors de la présentation de leurs personnages.

Regardez cette vidéo de Tiger 3 ici :

Tigre 3 est réalisé par Maneesh Sharma. Le dialogue de Tiger Ka Message est devenu viral et le réalisateur a révélé le concert de la vidéo et le dialogue a été entièrement donné par le producteur, Aditya Chopra. La bande-annonce de Tiger 3 sort le 16 octobre.