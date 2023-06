Tiffany Watson de Made In Chelsea donne naissance à son premier enfant avec son mari Cameron McGeehan et révèle un adorable nom

La star de MADE In Chelsea, Tiffany Watson, a donné naissance à son premier enfant avec son mari Cameron McGeehan et a révélé le nom très doux de leur bébé.

Le couple s’est fiancé à Paris en octobre 2021 et s’est marié l’année suivante dans le Surrey.

Tiffany a montré son baby bump plus tôt cette année

Tiffany a partagé la nouvelle qu’ils sont devenus parents sur Instagram aujourd’hui.

À côté d’une photo émouvante du trio à l’hôpital, elle a écrit: « Jude Maximus McGeehan né le 21/06/23 Nous vous aimons tellement. »

Tiffany a été rapidement félicitée par ses co-stars de télé-réalité avec la star du MIC Louise Thompson en écrivant: « Félicitations ma chérie. »

Lucy Watson, la sœur de Tiffany, a écrit : « Tellement fière de toi. je vous aime tellement. »

La star enceinte de Towie, Ferne McCann, a déclaré: « Ahhhhh félicitations chérie. »

L’année dernière, les téléspectateurs de Made In Chelsea ont vu Tiffany parler de la perte d’un bébé à huit semaines peu de temps après s’être fiancée à Cameron.

Elle a fondu en larmes en disant à Olivia Bentley : « Je pense que c’était horrible de vivre ça.

« Même si nous n’essayions pas, quand vous le découvrez, vous devenez très attaché au bébé. Vous pleurez la perte de quelque chose. Quelque chose que vous n’avez jamais vraiment eu.

Cameron – né à Kington-upon-Thames, juste en aval de Chelsea – joue comme milieu de terrain pour le club belge de première division KV Oostende.

Il a admis être déconcerté par sa carrière, déclarant au Sun : « J’ai regardé la série plusieurs fois et c’est assez drôle de voir votre petite amie à la télévision – c’est une carrière intéressante qu’elle a.

« Les filles viennent la voir dans la rue et lui disent à quel point elle est incroyable, ce qui est agréable à voir. J’ai beaucoup de chance de l’avoir rencontrée et ça va fort.

Cependant, il a exclu d’apparaître lui-même dans l’émission, déclarant: « Ce n’est pas quelque chose qui va se transformer en football. »

Tiffany et Cameron se sont mariés devant sa sœur Lucy et les autres stars de Made In Chelsea Jamie Laing et Sophie Habboo l’année dernière.

