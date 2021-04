Tiffany vend maintenant des bagues de fiançailles pour hommes, embrassant l’inclusivité

Tiffany & Co. a annoncé le lancement de sa toute première bague de fiançailles pour homme.

Il a dit oui. »

Tiffany & Co. a annoncé vendredi le lancement de sa toute première bague de fiançailles pour hommes, alors qu’elle cherche à exploiter un nouveau marché pour ses bijoux haut de gamme au milieu d’une augmentation des mariages homosexuels dans le monde et des tendances de la mode fluides.

Le détaillant, désormais propriété du groupe de produits de luxe LVMH, a nommé la nouvelle ligne en l’honneur du fondateur de la société, Charles Lewis Tiffany. Les bagues sont ornées de diamants taille brillant et émeraude qui mesurent jusqu’à 5 carats.

Tiffany a déclaré que son aspiration pour la ligne de fiançailles pour hommes était d’offrir des produits en faveur de l’amour et de l’inclusion, tout en « ouvrant la voie à de nouvelles traditions pour célébrer nos histoires d’amour uniques et honorer nos engagements les plus chers les uns envers les autres. »