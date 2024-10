Tiffany Trump met ses jours de fête derrière elle avec sa grossesse

Tiffany Trump, ancienne mondaine du « Snap Pack », a laissé ses jours de fête derrière elle.

Elle s’est mariée et est enceinte. Une source nous parle de la nouvelle de la grossesse : « Elle suit les traces de sa sœur aînée et passe du statut de fêtarde en ville à celui d’épouser un milliardaire, et va désormais également s’installer et élever une famille. »

Tiffany, 31 ans — la fille de Donald Trump et sa seconde épouse, Marla Maples — se marient Michel Boulosl’héritier milliardaire d’une entreprise d’assemblage et de commerce basée au Liban, en 2022 à Mar-a-Lago.

Tiffany Trump s’est calmée. Instagram/@tiffanytrump

Trump a épousé Michael Boulos en 2022 à Mar-a-Lago en Floride. Instagram/Michael Boulos

Boulos a proposé sa candidature à la roseraie de la Maison Blanche en 2021 avec une bague de 1,2 million de dollars, avons-nous rapporté.

Donald Trump a annoncé la grossesse de sa fille lors d’un événement à Détroit. Instagram/@tiffanytrump

Donald Trump a annoncé la nouvelle de la grossesse la semaine dernière lors d’un événement du Detroit Economic Club auquel participait également le père de Boulos, le Dr Massad Boulos.

« Il se trouve être le père du mari de Tiffany, Michael, qui est un jeune homme très exceptionnel », a déclaré Trump. « Et c’est une jeune femme exceptionnelle. Et elle va avoir un bébé. Alors c’est sympa.

Tiffany est la fille de Donald Trump et de Marla Maples. TiffanyTrump/Instagram

Maples était la deuxième épouse de Donald Trump. FilImage

La demi-soeur de Tiffany, Ivanka, a épousé l’héritier immobilier milliardaire Jared Kushner en 2009. Le couple est maintenant parent de trois enfants.

Avant de s’installer, Ivanka faisait partie du circuit caritatif et socialisait avec des amis de haut vol comme Paris Hilton.

Tiffany, cependant, bien que moins sous les projecteurs, a passé un moment plus fou sur la scène et a même rencontré Boulos dans la discothèque de Lindsay Lohan en Grèce.

Notre source a souligné qu’elle suivait la voie d’Ivanka Trump. FilmMagie

Elle était membre du « Snap Pack,« Un groupe d’héritiers de la société qui ont accumulé d’énormes abonnés sur les réseaux sociaux grâce à leur style de vie luxueux, dirigé par le mondain Andrew Warren, comprenant également Gaia Matisse, descendante d’Henri Matisse, Peter Brant Jr. et la fille de RFK Jr., Kyra Kennedy.

L’ancienne première fille passait également du temps à faire la fête dans les Hamptons et était connue pour se rendre à des fêtes à la maison et dans des lieux chauds comme le Surf Lodge à Montauk avec des amis, dont Naomi Biden, petite-fille du président Biden.

(Lors d’une fête organisée par Tinamarie Clark et David Rosenberg à Bridgehampton en 2018, un informateur ivre a déclaré à Page Six : « Il y avait des services secrets et beaucoup de sécurité dans la maison, donc ils devaient être là pour quelqu’un d’important. J’avais beaucoup de chance. j’avais trop bu, donc je n’ai reconnu personne. » Le VIP a fini par être Tiffany.)

Tiffany était une habituée du circuit des partis de la haute société. Instagram/@tiffanytrump

Elle a passé du temps à New York, Miami et dans les Hamptons. Instagram/@tiffanytrump

Le descendant de l’immobilier était également un habitué de la scène de Miami, traînant avec Chris Allam du Tao Group et le fêtard David « Papi » Einhorn.

Une année, elle a célébré le Nouvel An en tant qu’invitée d’honneur lors d’un événement Playboy organisé par le fils de Hugh Hefner, Cooper, au Culver Hotel de Los Angeles.

Dans une gaffe amusante, l’équipe de Tiffany a déjà fait la une des journaux en 2018 lorsque son représentant envoyé accidentellement un e-mail Le média intellectuel Harper’s va demander une invitation à la soirée Harper’s Bazaar lors de la Fashion Week de New York.

Tiffany a assisté à la Fashion Week de New York. Instagram/@tiffanytrump

Après l’élection de son célèbre père, certains initiés du monde de la mode auraient évité de s’associer avec Tiffany.

Lors du défilé du créateur Philipp Plein en 2017 à la bibliothèque publique de New York, des rédactrices méchantes ont fait tout leur possible pour éviter de s’asseoir à côté de Tiffany et elle s’est esquivée avant un dîner pour célébrer la marque.

« Elle est partie discrètement avant le dîner parce que Madonna n’a pas été très gentille avec elle et son père », nous avait alors confié une source.

Tiffany a tourné la page de son passé de fête. Instagram/@tiffanytrump

Lors d’un autre événement en 2017, les organisateurs ont demandé à un fêtard de retirer sa veste, arborant « F-k Trump » en lettres blanches dans le dos, pour éviter d’offenser sa fille, avions-nous rapporté à l’époque.