La plus jeune fille du président Donald Trump, Tiffany Trump, marque son dernier jour à la Maison Blanche avec un moment inoubliable.

Trump s’est rendu mardi sur Instagram pour annoncer ses fiançailles à Michael Boulos en partageant une photo d’elle et de Boulos à la Maison Blanche.

«Ce fut un honneur de célébrer de nombreux jalons, des occasions historiques et de créer des souvenirs avec ma famille ici à la Maison Blanche, pas plus spécial que mes fiançailles avec mon incroyable fiancé Michael! elle a sous-titré le message. « Je me sens béni et excité pour le prochain chapitre! »

Boulos a partagé la même photo sur son propre compte Instagram, en écrivant: « Je me suis fiancé à l’amour de ma vie! Dans l’attente de notre prochain chapitre ensemble. » Il a également commenté le message de sa future épouse et a dit « Je t’aime chérie ».

Le couple a reçu des félicitations de la part de personnes, dont le partisan de Trump et le combattant de l’UFC Colby Covington, qui a écrit « Félicitations! Je vous souhaite à tous deux une vie d’amour et de bonheur ».

L’annonce du joueur de 27 ans intervient juste un jour avant l’inauguration historique du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris mercredi.

La plus jeune fille du président sortant est issue de sa relation avec sa deuxième épouse, Marla Maples, une actrice jadis en herbe.

Trump est née deux mois avant le mariage de ses parents en 1993, comme le note NBC. Après le divorce du couple en 1999, Maples a élevé Tiffany en Californie – le côté opposé du pays à l’empire de Trump à New York.

Elle a été critiquée l’année dernière pour ses commentaires lors d’un rassemblement «Trump Pride» à Tampa, en Floride.

L’événement, qui était co-organisé par Richard Grennell – l’actuel conseiller du Comité national républicain – était l’une de ses premières sorties en solo pour la campagne de réélection de son père en 2020.

Grennell, nommé par Trump en tant que directeur par intérim du renseignement national, a été la première personne homosexuelle nommée par un président en exercice à un poste dans son cabinet. C’est un point que Tiffany Trump a répété: «Mon père ne regarde pas quelqu’un… basé sur qui vous aimez. Il devrait y avoir de l’amour pour tous.

«Je sais ce en quoi mon père croit», a-t-elle déclaré pendant l’événement. «Avant la politique, il soutenait les gais, les lesbiennes, la communauté LGBQIA +.» (Elle a déformé l’initialisme – en supprimant le «T» qui représente la communauté transgenre.)

Contribution: Joshua Bote et Josh Hafner