Tiffany Stratton remporte le titre féminin NXT

WWE NXT a proposé hier un autre événement à succès sous la forme de Battleground au Tsongas Center à Lowell, Massachusetts. La querelle de Carmelo Hayes et Bron Breakker a atteint de nouveaux sommets alors que les deux féroces rivaux se sont battus pour le championnat NXT. Wes Lee, Joe Gacy et Tyler Bate ont pris part à un combat à triple menace pour déterminer le champion nord-américain NXT. Les titres NXT Tag Team ont également été mis en jeu alors que Wolfgang et Mark Coffey ont défendu leurs championnats contre The Creed Brothers. Dans le segment féminin, les fans de la WWE ont trouvé un tout nouveau champion NXT sur le champ de bataille. Lara Valkyria et Tiffany Stratton se sont affrontées pour réclamer le titre vacant.

Joe Gacy contre Tyler Bate contre Wes Lee

Joe Gacy, Tyler Bate et Wes Lee ont pris part au combat d’ouverture du champ de bataille pour décider du sort du championnat américain NXT. Le combat à triple menace était divertissant et a réussi à captiver les téléspectateurs. Lee a délivré un coup de pied cardiaque pour gagner et conserver le titre.

Noam Dar contre Dragon Lee

Noam Dar a défendu son titre de la NXT Heritage Cup sur le champ de bataille contre Dragon Lee. Les deux combattants ont affiché un combat louable, mais leur affrontement n’a pas réussi à attirer l’attention des spectateurs. Dar est venu avec un Nova Roller sur Lee pour défendre le titre.

Ilja Dragunov contre Dijak

Hier, Ilja Dragunov et Dijak se sont affrontés dans un match Last Man Standing au NXT Battleground. Dijak semblait être le meilleur des deux combattants, mais à la fin, il n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée. Dragunov a frappé un gros avant-bras plongeant à l’arrière de la tête de Dijak pour décrocher une victoire.

Gallus contre les frères Creed

Brutus Creed et Julius Creed des Creed Brothers se sont disputés les championnats par équipe NXT contre les tenants du titre Wolfgang et Mark Coffey des Gallus. Les Creed Brothers ont présenté une performance de premier ordre, mais l’ingérence d’Ivy Nile a finalement empêché Brutus et Julius de revendiquer le titre. L’intervention de Nile a permis à Gallus de frapper Julius avec un Gallus Gate pour que la broche gagne.

Tiffany Stratton contre Lyra Valkyria

Malgré une blessure, Lyra Valkyria a mené un combat courageux contre Tiffany Stratton dans le championnat féminin NXT hier. Stratton a frappé le plus beau Moonsault de tous les temps pour décrocher le titre féminin NXT vacant.

Carmelo Hayes contre Bron Breakker

Les compétences de combat de Bron Breakker ont été incontestables, mais il n’a pas pu prouver que les Thomas qui doutaient avaient tort lors du combat du championnat NXT contre Carmelo Hayes. Melo a réussi un Nothing But Net pour conserver le championnat.