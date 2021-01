Faire de la controverse un «moment propice à l’apprentissage».

Les vraies femmes au foyer de Dallas«Dr. Tiffany Moon sonne sur co-star Brandi RedmondLa vidéo offensive du passé, qui montrait la star de télé-réalité se faisant passer pour une femme « asiatique » parce qu’elle avait les yeux « plissés ». La vidéo de 2017 a refait surface sur les réseaux sociaux en janvier 2019 après la quatrième saison de RHOD, provoquant des allégations d’insensibilité et de racisme de la part des fans et poussant Brandi à s’enregistrer dans un centre de bien-être pour «réfléchir et s’améliorer» en plus de présenter des excuses publiques.

Maintenant, RHODLa nouvelle femme au foyer de Brandi révèle ce qu’elle ressentait à propos des actions de Brandi.

« Cette vidéo est sortie après la fin de la dernière saison », a déclaré Tiffany à E! Nouvelles exclusivement avant la première de la saison cinq de ce soir. « Cela n’avait vraiment rien à voir avec moi, mais je me sentais responsable de m’adresser à Brandi parce que je pense que quand elle l’a fait, elle ne voulait pas dire de mal et elle ne savait pas comment ses paroles et ses actions pouvaient être interprétées par beaucoup. des gens comme moi comme blessants ou me rappelant qu’on m’appelait certains noms et me disaient que j’avais les yeux bridés et des choses comme ça. Alors je voulais m’adresser à elle personnellement. Nous l’avons fait juste elle et moi parce que je voulais qu’elle sache même si parfois vous ne voulez pas dire de mal avec vos actions et vos paroles, car ils peuvent être blessants. «