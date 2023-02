Tiffany Hayes échangé au Connecticut Sun alors qu’Atlanta Dream reçoit un choix de première ronde de la WNBA | Nouvelles de la NBA

Le Connecticut Sun a acquis jeudi les droits de l’ancien garde UConn Tiffany Hayes du Atlanta Dream en échange du sixième choix au total du repêchage WNBA 2023.

Le Dream possédait initialement les choix n ° 3 et 8 du repêchage, mais ils ont échangé le troisième choix et leur sélection de premier tour de 2025 aux Dallas Wings le mois dernier pour acquérir la garde Allisha Gray.

Le Sun a obtenu le choix n ° 6 du repêchage en janvier dans le cadre d’un accord à trois équipes avec les Liberty and Wings, le Connecticut envoyant le MVP WNBA 2021 Jonquel Jones à New York dans le commerce.

Hayes a récolté en moyenne 16,2 points et 3,6 rebonds en 11 matchs la saison dernière avec le Dream. Elle a raté la majorité de la campagne en raison d’obligations à l’étranger et d’une blessure au genou droit.

Le joueur de 33 ans joue actuellement avec CBK Mersin en Turquie.

“Nous sommes ravis d’ajouter Tiffany à notre liste”, a déclaré le directeur général de Sun, Darius Taylor.

“Tiffany est une joueuse à double sens qui peut marquer aux trois niveaux et ses capacités et son expérience seront les bienvenues. Tiffany a personnifié notre courage, n’abandonnez pas la mentalité tout au long de sa carrière et nous avons hâte qu’elle fasse partie de notre organisation. .”

Hayes a récolté en moyenne 13,8 points et 3,3 rebonds en 277 matchs en carrière (234 départs) depuis sa sélection par Atlanta avec le 14e choix au total du repêchage de la WNBA 2012 sur UConn. Elle faisait partie des équipes invaincues des Huskies en 2009 et 2010, les deux remportant des championnats nationaux.

Le repêchage de la WNBA est prévu pour le 10 avril et la nouvelle saison débutera le 19 mai.